  • GM сокращает производство GMC Hummer EV и Cadillac Escalade IQ из-за низкого спроса

29.08.2025 233 0 1

Корпорация General Motors пожинает горькие плоды избыточного оптимизма по поводу «электричек»: её самые крутые и дорогие батарейные пикапы и внедорожники продаются плохо, поэтому выпускающий их завод Factory Zero в Детройте временно переходит на сокращённый график работы.

GMC Hummer EV дебютировал в 2020 году в кузове пикап, производство началось в 2021-м и в том же году был представлен внедорожник GMC Hummer EV. В 2021 году вокруг GMC Hummer EV был большой ажиотаж — уже просто потому, что легендарный Хаммер вернулся, но и потому, что его технические характеристики оказались впечатляющими. Дизайн, конечно, тоже сыграл свою роль — как сказал бы классик, «весомо, грубо, зримо».

GMC Hummer EV

Если бы завод Factory Zero сразу «наштамповал» этих батарейных Хаммеров тысяч двадцать, то, скорее всего, без проблем всё продал, несмотря на огромную цену (более 100 000 долларов), но тогда, в 2021 году, были ещё ковидные времена, дефицит комплектующих и прочие сложности, поэтому объёмы производства наращивались долго, а когда завод заработал на полную мощность, то выяснилось, что электрические Хаммеры рынку не так уж и нужны. В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, а в начале этого года на должность президента США заступил Дональд Трамп, после чего «зелёная» повестка отступила на дальний план.

GMC Hummer EV

В первый полный год продаж — 2022-й — в США было продано только 854 экземпляра GMC Hummer EV, в 2023-м — 3244 шт., в 2024-м — 13 993 шт., в первой половине текущего года — 7987 шт. (+73,7% по сравнению с АППГ). Казалось бы, есть рост — чего жаловаться? Но дело в том, руководство GM рассчитывало на куда более крупные объёмы продаж, забило этими Хаммерами склады, так что пришло время их производство притормозить. По данным газеты Detroit Free Press, с 2 сентября по 5 октября завод Factory Zero сократит производство GMC Hummer EV в первую и вторую смены и распустит на этот период «лишних» рабочих по домам с частичным сохранением заработной платы, «чтобы соответствовать рыночной динамике».

Cadillac Escalade IQ
Cadillac Escalade IQ
Сокращение производства затронет и плохо продающийся большой электрический SUV Cadillac Escalade IQ, который справил премьеру в 2023 году и вышел на рынок в 2024-м — тогда было продано всего 670 экземпляров, а в январе-июне этого года — 3766 шт. Для сравнения скажем, чтоб бензиновый Escalade в первом полугодии разошёлся в США тиражом 24 375 шт. (+26,9%).

Удлинённый Cadillac Escalade IQL

Завод Factory Zero производит также большие электрические пикапы Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV — они построены на той же платформе GM BT1 (бывшая Ultium, точнее её рамный вариант), что и Cadillac Escalade IQ и GMC Hummer EV. Продаются эти пикапы тоже не ахти как: Chevrolet Silverado EV в первой половине этого года разошёлся тиражом 5439 шт., GMC Sierra EV — 2773 шт., но дело в том, что завод Factory Zero в этом году режет рабочий график не в первый раз, прошлые (весенние) корректировки графика касались и этих моделей.

Добавим, что компания Ford начала сокращать выпуск своего электрического пикапа F-150 Lightning ещё в 2023 году, пикап Tesla Cybertruck тоже продаётся плохо, его производство было сокращено в начале этого года.

пикап внедорожник авторынок электромобиль производство бизнес заводы GMC GMC Hummer EV Cadillac Cadillac Escalade IQ

 

