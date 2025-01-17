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Tesla Cybertruck продаётся всё хуже и хуже, его производство приходится сокращать

17.01.2025 51 0 0

Нашумевший электропикап Tesla Cybertruck спустя всего год после дебюта растерял народную любовь, продавать его становится всё сложнее, застоявшиеся на складах экземпляры можно купить с большой скидкой.

Серийный Tesla Cybertruck был представлен в декабре 2023 года, на тот момент количество полученных на него предзаказов исчислялось миллионами, однако подавляющее большинство этих предзаказов так и не трансформировались в реальные сделки. Известно, что в первые месяцы 2024 года Tesla испытывала некоторые проблемы с наращиванием производства Cybertruck, но они были достаточно оперативно решены, сейчас Гигафабрика в Техасе может выдавать по 250 000 электропикапов в год с потенциалом роста до 500 000 шт. в год, но, как выяснилось, столько точно не нужно.

По итогам 2024 года Tesla продала лишь около 40 000 экземпляров Cybertruck, много уже произведённых машин пылятся на складе в ожидании покупателей. Наибольшие проблемы наблюдаются с дебютной и самой дорогой версией Foundation Series за 120 000 долларов, её продажи буквально встали колом. По данным журнала Electrek, полученным из осведомлённых источников, Tesla отправляет выпущенные экземпляры Foundation Series в сервисные центры, демонтирует с них надписи Foundation Series и «лишнее» оборудование, после чего продаёт как обычную трёхмоторную версию Cyberbeast, которая стоит от 99 990 долларов.

Младшая двухмоторная версия All-Wheel Drive по-прежнему стоит на сайте Tesla от 79 990 долларов, но уже выпущенные экземпляры компания отдаёт со скидкой в 1600-2700 долларов в зависимости от оснащения.

Линия Cybertruck на Гигафабрике в Техасе уже уходила в простой из-за затоваривания складов, теперь же, как сообщает Business Insider, компания приступила к системному сокращению производства Cybertruck и переводит рабочих с его линии на линию сборки кроссовера Model Y, который, напомним, только что пережил рестайлинг, в связи с чем спрос на него в ближайшие месяцы наверняка вырастет. А вот революционный Cybertruck, похоже, до конца своей конвейерной жизни будет довольствоваться статусом нишевой модели для состоятельных покупателей с оригинальным вкусом и специфическими потребностями — о миллионных тираж можно смело забыть.

Добавим, что в целом продажи компании Tesla в 2024 году составили 1 789 226 электромобилей, что на 1,07% меньше продаж в 2023 году.

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