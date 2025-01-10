Обновлённый Tesla Model Y: дизайн в стиле Cybercab, улучшенные комфорт и дальнобойность

Самый популярный в мире электромобиль обновлён спустя пять лет после начала производства: на данный момент представлены версии для Китая, Австралии и ряда стран Юго-Восточной Азии, версии для Северной Америки и Европы появятся в продаже позже.

Мировой рынок ожидал обновлённый Tesla Model Y ещё в прошлом году, но официальная премьера состоялась сегодня, причём явочным порядком — рестайлинговый кроссовер просто появился на потребительских сайтах Tesla вышеуказанных стран, никакой специальной презентации по этому поводу не было. Для многих китайских автопроизводителей Tesla Model Y — это референсная модель, на которую они ориентируются при разработке своих среднеразмерных электрических кроссоверов, так что внимание к обновлённому Tesla Model Y приковано огромное.

Обновление принесло Tesla Model Y более угловатое оформление передка и кормы в стиле представленного в прошлом году прототипа беспилотного такси Tesla Cybercab. Из-за нового дизайна заметно увеличилась габаритная длина кроссовера — с 4750 до 4797 мм, прочие ключевые размеры не изменились: ширина — 1920 мм, высота — 1624 мм, колёсная база — 2890 мм. Дорожный просвет под нагрузкой составляет 138 мм, у порожней машины — 167 мм, так что позиционирование Tesla Model Y как кроссовера — весьма условное.

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Коэффициент аэродинамического сопротивления с х уменьшен с 0,23 до 0,22, улучшена шумоизоляция, снижен уровень шума от колёс. Шасси принципиально не изменилось, подвески прежние (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная), однако новые настройки, как утверждается, позволили заметно улучшить плавность хода.

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Салон Tesla Model Y обновлён в том же ключе, что у родственного седана Tesla Model 3, пережившего рестайлинг ещё в 2023 году: появился новый руль и развлекательный монитор для пассажиров второго ряда (на нём можно запускать видеоигры), улучшены отделочные материалы и салонное освещение, ради более удобной посадки изменена форма сидений второго ряда (удлинены подушки, расширены подголовники), установлена новая аудиосистема с 16 громкоговорителями. Физические кнопки и регуляторы есть, по сути, только на руле, однако на праворульной версии замечен левый подрулевой рычажок. В любом случае подавляющее большинство функций и настроек зашиты в 15,4-дюймовый сенсорный экран, прикрученный к центру передней панели.

На данный момент обновлённый Tesla Model Y заявлен в двух версиях — одномоторной заднеприводной RWD и двухмоторной полноприводной Long Range AWD. На Tesla Model Y RWD электромотор выдаёт прежние 299 л.с. и 440 Нм, ёмкость батареи выросла с 60 до 62,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 554 до 593 км по циклу CLTC, разгон до 100 км/ч занимает прежние 5,9 с, максимальная скорость снижена с 217 до 201 км/ч.

На версии Long Range AWD электромоторы тоже прежние: передний выдаёт 186 л.с. и 219 Нм, задний — 264 л.с. и 340 Нм, максимальная совокупная отдача — 450 л.с. и 559 Нм. Ёмкость батареи не изменилась — 78,4 кВт·ч, однако запас хода на одной зарядке вырос с 688 до 719 км по циклу CLTC. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 5 до 4,3 с, максимальная скорость снижена с 217 до 201 км/ч.

В Китае обновлённый Tesla Model Y RWD в дебютном исполнении Launch Edition стоит от 263 500 юаней (3,61 млн рублей в переводе по текущему курсу), за версию Long Range AWD в исполнении Launch Edition нужно отдать минимум 303 500 юаней (4,16 млн рублей).

Дореформенный Tesla Model Y тоже пока есть в продаже: базовая версия RWD стоит от 249 900 юаней (3,42 млн рублей), версия Long Range AWD — от 290 900 юаней (3,98 млн рублей). Живые машины, впрочем, продаются со скидками.

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В Китае Tesla Model Y в прошлом году разошёлся тиражом 480 309 шт., что на 5,24% больше продаж в 2023 году. Между тем глобальные продажи компании Tesla в 2024 году составили 1 789 226 шт. против 1 808 581 шт. в 2023 году, то есть сократились на 1,07%.