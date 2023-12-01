Серийный Tesla Cybertruck: кузов из нержавейки, руль по проводам и бешеная динамика

Премьера прототипа Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года, тогда Tesla рассчитывала начать его производство в конце 2021 года, но конструкция пикапа оказалось настолько революционной и технологически сложной, что пилотную партию удалось собрать лишь минувшим летом, а 30 ноября начались отгрузки клиентам. Презентацию серийной версии модели, как водится, вёл лично Илон Маск, она была довольно короткой (около 20 минут), но эффектной. Параллельно на сайте Tesla пикап Cybertruck перешёл в раздел серийных моделей, его ключевые технические характеристики теперь раскрыты.

Итак, Cybertruck действительно, как было обещано, имеет кузов из нержавеющей бронестали и выдерживает выстрелы из лёгкого стрелкового оружия. Краска для кузова не предусмотрена, все выпущенные с завода пикапы Tesla имеют естественный матовый серебристый цвет. Габаритная длина пикапа — 5682 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1791 мм. Адаптивная пневмоподвеска позволяет регулировать дорожный просвет, его стандартная величина — 305 мм, максимальная — 443 мм. Плоское днище обеспечивает не только хорошую геометрическую проходимость, но и хорошие аэродинамические характеристики: c x = 0,335.



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На презентации был показан видеоролик с фронтальным ударом пикапа о стену на скорости 56 км/ч, из него ясно, что Cybertruck имеет сминаемую энергополгощающую переднюю часть кузова, то есть в ней, вероятно, используется более мягкая конструкционная сталь, а не броня, как на боковинах. При боковом краш-тесте пикап практически не получает повреждений. Какими будут перегрузки для пассажиров в салоне мы скоро узнаем из протоколов IIHS. Двери пикапа имеют прочные безрамочные стёкла, не боящиеся ударов камней. Наружных дверных ручек нет, замки отпираются сенсорными кнопками на центральных стойках.



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Шасси у Tesla Cybertruck полноуправляемое, благодаря чему радиус разворота у него меньше, чем у лифтбека Tesla Model S. Руль не связан механически с колёсами — стало быть, «наматываться» на него не нужно ни на какой скорости. 20-дюймовые колёса с защитными колпаками обуты в 35-дюймовые вседорожные шины.



Салон оформлен предельно минималистично, но оснащение довольно богатое: мощная аудиосистема насчитывает 15 громкоговорителей, в том числе два сабвуфера, для смартфонов есть две полочки с беспроводной зарядкой, единственный многофункциональный экран на передней панели — 18,5-дюймовый, у пассажиров второго ряда есть свой 9,4-дюймовый развлекательный экран. Крыша над пассажирами второго ряда прозрачная. Для поперечного торца крыши предусмотрена светодиодная «люстра», для кузова — прочная складная шторка. Полезный грузовой объём кузова — 3,42 кубометра, при этом спереди есть запираемый багажник с электроприводом, а в кузове — запираемое подполье. Грузоподъёмность пикапа — 1134 кг.



Cybertruck будет предлагаться в трёх версиях. Базовая заднемоторная версия Rear-Wheel Drive стоит от 60 990 долларов, но она выйдет на рынок только в 2025 году. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) заднеприводный пикап разгоняется за 6,5 с, запас хода на одной зарядке — 402 км по циклу EPA, допустимая масса буксируемого прицепа — 3402 кг. Другие характеристики версии Rear-Wheel Drive пока не опубликованы. К слову, в 2019 году Tesla обещала, что базовая версия пикапа будет стоить 39 900 долларов.



Полноприводный двухмоторный Cybertruck All-Wheel Drive стоит от 79 990 долларов, он располагает мощностью в 600 л.с., весит 2995 кг и может тащить прицеп массой 4990 кг. Разгон до 60 миль/ч у двухмоторного пикапа занимает 3,9 с, максимальная скорость — 180 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 547 км, с опцией Range Extender — 756 км. Что такое опция Range Extender, пока непонятно. Максимальная мощность зарядки батареи — 250 кВт.



Трёхмоторная топ-версия пикапа называется Cyberbeast, она стоит от 99 990 долларов. Мощность силовой установки — 845 л.с., разгон до 60 миль/ч занимает 2,6 с, четверть мили (402 м) Cyberbeast проходит менее чем за 11 с, максимальная скорость — 209 км/ч. Снаряженная масса трёхмоторной версии — 3107 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 4990 кг. Запас хода на одной зарядке — 515 км, с опцией Range Extender — 708 км.



Полный список опций для Cybertruck пока не обнародован, но ясно, что там будет автопилот FSD и различные аксессуары — например, палатка для кузова. О ранее анонсированной возможности Cybertruck плавать на презентации ничего сказано не было, на сайте Tesla такая функция не указана.



В период между премьерами прототипа и серийной версии Cybertruck компания Tesla получила на него около двух миллионов заявок, так что многим желающим получить свой чудо-пикап предстоит долгое ожидание в несколько лет. С интересом ждём отзывы первых счастливых владельцев и экспертов из американских СМИ.

