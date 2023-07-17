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Tesla выпустила первый серийный пикап Cybertruck

17.07.2023 156 0 0

Производство электрической новинки американской марки налажено на мощностях Гигафабрики, которая расположена в Остине (штат Техас).

Компания Tesla представила первый прототип Cybertruck в ноябре 2019 года. Тогда предполагалось, что выпуск электрического пикапа начнётся в конце 2021-го, однако в итоге произошла серия переносов даты старта производства. О том, что на Гигафабрике в Техасе начался монтаж оборудования, стало известно ещё осенью прошлого года. А теперь в Тесле рассказали о том, что был выпущен первый серийный Cybertruck.

На фото: предсерийный прототип Tesla Cybertruck

Сообщение о старте производства Tesla Cybertruck появилось в соцсетях, здесь же компания опубликовала снимок сотрудников Гигафабрики с первым серийным пикапом (на превью). Фотография сделана так, что экстерьер новинки попал в кадр не полностью: видно только большое покатое лобовое стекло с большим стеклоочистителем, часть профиля с традиционными боковыми зеркалами, стеклянную крышу и грузовой отсек. Очевидно, товарный вариант мало чем будет отличаться от предсерийного прототипа, представленного в январе прошлого года.

Стоит отметить, что пикапы остаются самыми востребованными автомобилями в США. Ряд брендов уже выпустил на рынок свои «электрогрузовики», в списке числятся Ford, Rivian, GMC, Chevrolet. Напомним, минувшей весной глава Tesla Илон Маск отметил, что ежегодный объём продаж Cybertruck составит от 250 до 500 тыс. экземпляров (после того, как производство пикапов выйдет на полную мощность).

Одной из главных особенностей Tesla Cybertruck является толстая высокопрочная нержавеющая сталь, из которой сделан кузов. Кроме того, пикапу пообещали бронированные стёкла. Ещё, как Kolesa.ru сообщал ранее, Cybertruck является амфибией: электрокар сможет пересекать по спокойной воде реки, озёра и морские проливы. При этом роль движителей, вероятно, исполняют колёса, так что скорость движения по воде невысокая.

Ранее с официального сайта Tesla исчезли технические характеристики пикапа: очевидно, они претерпят изменения. Напомним, в 2019 году сообщалось, что топовая версия Cybertruck получит трёхмоторную силовую установку. Ожидалось, что такой пикап сможет разогнаться с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) за 2,9 секунды, а его предполагаемый запас хода на одной зарядке превышал 800 км.

На фото: салон первого прототипа Tesla Cybertruck, представленного в 2019 году

По словам генерального директора Tesla, первые клиенты получат свои экземпляры Tesla Cybertruck ближе к концу третьего квартала, вероятно, речь идёт о сентябре 2023-го. При этом массовое производство пикапов на Гигафабрике в Техасе стартует в 2024 году, а до тех пор выпуск «электрогрузовиков» будет ограничен. Отметим, по состоянию на ноябрь прошлого года число предзаказов на Cybertruck превысило 1,6 млн.

В мае американский производитель подтвердил, что в ближайшие годы линейка марки пополнится за счёт нескольких новинок. Известно, что в роли одной из них выступит компактный кроссовер Tesla Model 2, правда, официальной информации о нём пока немного. Однако уже есть рендер, позволяющий предположить, каким может оказаться этот паркетник с запасом хода на одной зарядке до 500 км. По плану, новинка должна выйти на рынок в 2025 году.

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