Tesla готовит компактный кроссовер Model 2: первое изображение

Предполагается, что новый электромобиль американского бренда с запасом хода без подзарядки до 500 км появится в продаже в 2025 году.

Продукция марки Tesla продолжает пользоваться спросом во многих странах мира, в том числе на европейском рынке. В прошлом месяце американский производитель подтвердил, что в ближайшие годы линейка пополнится за счёт нескольких новинок. В роли одной из них выступит компактный кроссовер Tesla Model 2, официальной информации о нём пока немного.

Эскиз Tesla Model 2

Ранее в компании показали эскиз будущей новинки, однако иных подробностей о внешности модели пока не последовало. Свой вариант потенциальной внешности будущей новинки предлагает на рассмотрение дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что Tesla Model 2 получит чуть больший дорожный просвет, чем у традиционного компакта.



Рендер Tesla Model 2

Судя по рендеру, у модели будет обтекаемый кузов с покатой крышей, которая плавно переходит в корму. Ещё будущему паркетнику нарисовали головную оптику со сложным рисунком вытянутой вдоль линии капота формы. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой воздухозаборник, по периметру кузова можно увидеть лаконичный обвес из некрашеного пластика. Его визуально поддерживают утопленные чёрные дверные ручки, аналогичного цвета крыша и элементы оформления наружных зеркал.



На фото: Tesla Model Y

Изображений интерьера Tesla Model 2 пока нет. Предполагается, что его оформят в том же стиле, что и у «старших братьев», хотя и с определёнными обновлениями. Вероятно, на центральной консоли разместят привычный большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Перед глазами водителя будет виртуальный щиток приборов. А вот усовершенствованного автопилота ждать, очевидно, пока рано: в прошлом месяце стало известно о массовых сбоях системы и игнорировании жалоб клиентов.



По предварительным данным, базовую версию будущего компактного кроссовера оснастят тяговой батареей ёмкостью 53 кВт*ч, такая модификация Model 2 сможет проехать на одной зарядке до 400 км. Топовое исполнение, вероятно, получит аккумулятор на 75 кВт*ч, ожидается, что его максимальная дальнобойность на одной зарядке окажется равна 500 км. Другие подробности об электрической «начинке» появятся позже.



По плану, новинка бренда Tesla дебютирует в середине следующего года, после чего производитель практически сразу начнёт принимать на неё заказы. При этом, как отметили в издании, поставки и «живые» продажи Model 2 начнутся не раньше 2025-го.

На фото: салон Tesla Model Y

Тем временем в конце прошлого месяца стало известно о том, что Tesla Roadster второго поколения опять задерживается. Кроме того, ясных перспектив у этой модели пока что нет. Напомним, новинка была анонсирована в 2017 году, предполагалось, что её производство начнётся в 2020-м, однако теперь в качестве ориентировочного срока запуска сборки называется четвёртый квартал 2024 года (её могут и перенести).

