Утечка данных вскрыла секреты Tesla: массовые сбои автопилота и игнорирование жалоб

«Мой автопилот чуть не убил меня» — с таких слов начинается расследование немецкой газеты Handelsblatt, посвящённое внутренней кухне компании Tesla. Газета получила от инсайдеров 100 гигабайт данных с серверов Tesla, несколько месяцев их анализировала и пришла к очень неприятным выводам.

Кто, как и зачем слил внутренние документы компании Tesla немецкой газете, неизвестно. Само расследование Handelsblatt, опубликованное 25 мая, находится под пэйволлом, поэтому не сразу получило широкую огласку. Файлы, полученные немецким изданием, охватывают период с 2015 года по март 2022 года, в них содержатся самые разные данные — зарплатные ведомости, банковские реквизиты клиентов, номера социального страхования, внутренние отчёты о производстве и испытаниях, рекламационные обращения и многое другое. Сотрудники Handelsblatt потратили около пяти месяцев на анализ полученных данных, отправили в Tesla много вопросов, но вместо ответа на них получили требование удалить незаконно полученные данные и угрозы судебного преследования.

Главное внимание в расследовании уделяется автопилоту — мол, с ним всё намного хуже, чем представлялось прежде, но в целом ничего нового. Мы уже не раз писали о том, почему разработка автопилота Tesla — это тупик, из которого нет выхода в обозримом будущем. Так же мы не раз писали о том, что автопилот Tesla нарушает ПДД и попадает в аварии, в том числе со смертельным исходом. Расследованием ДТП, в которых были замешаны электромобили Tesla со включённым автопилотом, с 2021 года занимается американское Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), оно пока не завершено.

В базе данных Handelsblatt находятся более 3000 жалоб клиентов Tesla на опасное вождение автопилота, в том числе 2400 жалоб на проблемы с ускорением, 1500 жалоб на проблемы с торможением, среди которых есть 139 случаев неоправданного экстренного торможения и 383 случая торможения перед фантомными препятствиями, то есть из-за неверной оценки дорожной обстановки искусственным интеллектом. Реальных ДТП из-за некорректной работы автопилота — более тысячи, самоуправляемые электромобили вылетали с дороги в кювет, врезались в столбы, здания и другие автомобили.

Утечка персональных данных сотрудников и клиентов может обернуться для Tesla штрафом в несколько миллиардов долларов, но миллиардов у Илона Маска пока много, так что это не проблема. Проблема в другом: немецкие коллеги на основе имеющейся у них информации пришли к выводу, что Маск управляет компанией в авторитарном режиме, требуя от сотрудников результатов любой ценой и стараясь лично всё контролировать, от выбора материала анода в аккумуляторных ячейках до дизайна дверных ручек. Форсированная разработка автопилота обернулась тысячами ДТП и десятками погибших, притом что конченая цель — полностью самоуправляемый автомобиль — не может быть достигнута на современном этапе развития человечества.



Tesla — единственная крупная компания на планете Земля, у которой официально нет отдела по связям с общественностью (PR-департамента), потому что такова прихоть Илона Маска, к этому мы уже привыкли. Но оказалось, что Tesla игнорирует не только прессу, но и собственных клиентов: анализ внутренних данных показывает, что компания очень не любит отвечать на письма, предпочитая реагировать на жалобы и претензии клиентов в устной форме, чтобы не было никаких свидетельств. Давно замечено, что Илон Маск неадекватно реагирует даже на обоснованные претензии, скатываясь в оскорбления собеседника, и это неизбежно накладывает отпечаток на общую этику компании.

Справедливости ради отметим, что этика современных больших корпораций в целом вызывает много вопросов и тревог, об этом написаны сотни книг и тысячи научных работ, но Tesla, находящаяся на острие технического прогресса, и харизматичная фигура Илона Маска привлекают сегодня наибольшее внимание.

