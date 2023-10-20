Илон Маск назвал Tesla Cybertruck «могилой» и анонсировал премьеру серийной версии

Пилотное производство долгожданного электрического пикапа Cybertruck на Гигафабрике Tesla в Техасе началось ещё в июле, однако поставки клиентам до сих пор не начались. Основатель и глава Tesla Илон Маск рассказал о том, с какими трудностями столкнулась компания при масштабировании производства инновационного пикапа, чем обрушил стоимость акций Tesla примерно на 10%.

На этой неделе Илон Маск провёл очередную конференцию с инвесторами компании Tesla, посвящённуюд финансовому отчёту за третий квартал, и прояснил ситуацию с запуском пикапа: «С Cybertruck мы вырыли себе могилу, — честно признался главный инновационный предприниматель планеты Земля, — Но думаю, это наша лучшая модель за всю историю».

Напомним, что премьера прототипа Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года и вызвала фурор — машина оказалась поистине революционной по части дизайна и заявленных характеристик. Изначально компания обещала начать выпуск Cybertruck в конце 2021 года, но не смогла это обещание выполнить, старт производства несколько раз откладывался и вот, наконец, минувшим летом пикапы поплыли по конвейеру Гигафабрики Tesla в Остине (штат Техас). Увы, объёмы выпуска пока невелики, так как Cybertruck стал настоящей головной болью технологов, многие операции по его изготовлению и оснастку пришлось буквально изобретать, так как аналогов у Cybertruck в мире пока нет.

Главная технологическая сложность — это кузов из толстой нержавеющей стали, для её штамповки из Италии был выписан самый большой в мире пресс массой 9000 тонн. По сути, Cybertruck — это броневик, которому будут не страшны удары кувалдой и даже лёгкое стрелковое оружие, стёкла тоже обещаны бронированные. В теории такой кузов может быть вечным, но до сих пор непонятно, как Tesla будет его сертифицировать и что будет с пассивной безопасностью, ведь ясно, что бронесталь и зоны деформации, гасящие энергию при ударе, вещи несовместимые.



Вдобавок кузов Cybertruck должен быть герметичным во всему периметру, так как Илон Маск обещал, что пикап Tesla будет амфибией и сможет пересекать по спокойной воде реки, озёра и даже морские проливы. В роли движителей, скорее всего, будут выступать колёса, так что скорость движения по воде будет небольшой, но в любом случае такая необычная особенность автомобиля требует учёта массы специфически кораблестроительных нюансов, а это тоже время и деньги.

На Cybertruck на данный момент собрано более 1,6 млн предзаказов по всему миру, а выход на плановую мощность линии сборки Cybertruck в 250 000 машин в год займёт, по словам Маска, около 18 месяцев. В ближайший год Tesla изготовит в лучшем случае чуть более 125 000 пикапов. Получается, что на удовлетворение потенциального спроса потребуется более шести лет, но не факт, что реальный спрос окажется таким же масштабным — многое будет зависеть от цен, технических характеристик серийного пикапа (они до сих пор не объявлены) и отзывов первых владельцев.



На презентации прототипа Cybertruck компания Tesla обещала, что его базовая одномоторная версия будет стоить 39 900 долларов, но ясно, что с учётом инфляции и высоких затрат на разработку и производство стартовая цена будет намного выше, при этом пройдут годы, прежде чем Cybertruck, при условии успешной рыночной карьеры, начнёт себя окупать. Презентация серийной версии Cybertruck и начало его отгрузок клиентам намечены на 30 ноября — это будет поистине судьбоносный день для компании Tesla, так как многие тайны чудо-пикапа наконец-то будут раскрыты и можно будет оценить его потенциал.

Пока что на новостях о технологических сложностях с запуском Cybertruck акции Tesla дешевеют. Но не только поэтому: пессимизм инвесторам внушает снижение квартальной прибыли компании Tesla сразу на 44% до 1,85 млрд долларов, задержка строительства Гигафабрики в Мексике из-за сложностей получения финансирования и нежелание Илона Маска предметно обсуждать проблемы с автопилотом FSD и шокирующие расследования европейских СМИ, вскрывшие нелицеприятные факты о циничном менеджменте компании Tesla.

