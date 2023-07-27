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Новый скандал: Tesla завышает запас хода своих электромобилей и обманывает клиентов

27.07.2023 14 0 0

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники и независимые исследования утверждает, что компания Tesla уже много лет сознательно занимается фальсификациями показателей запаса хода своих электромобилей, а недовольных клиентов «обрабатывает» специальная «диверсионная группа», чтобы не допустить их машины в сервисные центры.

Минувшей весной мы рассказывали о расследовании немецкой газеты Handelsblatt, в котором показано реальное и довольно плачевное положение дел вокруг разработки автопилота Tesla. В этом же расследовании же говорится о том, что ведущий американский производитель электромобилей очень не любит должным образом реагировать на жалобы клиентов и предпочитает игнорировать проблемы, а не решать их. Между тем клиентов у Tesla с каждым годом становится всё больше, и недовольных среди них тоже становится больше — компания буквально завалена жалобами по самым разным поводам.

Свежая публикация Reuters посвящена такой чувствительной для электромобилей теме, как запас хода на одной зарядке. Агентство утверждает, что около десятка лет назад Илон Маск дал отмашку на «гибкое» отображение запаса хода в электромобилях Tesla, чтобы клиентам казалось, что с полностью заряженной батареей они могут уехать очень далеко. Как только заряд батареи падает до 50%, происходит корректировка и прогноз остаточного пробега сильно пессимизируется, точнее становится ближе к реальности, но в ряде случаев он начинает таять буквально на глазах, особенно если на улице холодно.

Водители Tesla, видя, как «гуляет» прогноз остаточного пробега на их машинах, думают, что это связано с какой-то неисправностью и нагружают звонками и жалобами сервисный отдел Tesla (напомним, что Tesla продаёт свои машины напрямую, без дилеров, и обслуживает их тоже сама). Летом прошлого года Tesla создала в Лас-Вегасе целую «диверсионную группу» для обработки жалоб по запасу хода: специально обученные сотрудники проводили удалённую диагностику, а затем сообщали клиентам, что с машиной всё в порядке и необходимости в визите на сервис нет. Любопытно, что если в ходе диагностики обнаруживались какие-либо реальные неисправности, то клиенту о них не сообщали, а просто «закрывали дело». Расхождение между декларируемым и реальным показателями запаса хода эти «специалисты» объясняли естественной деградацией батареи и прогнозным характером сертифицированного запаса хода по EPA — мол, в реальности всё не так, и не надо требовать от компании невозможного, просто продолжайте ездить на своём электромобиле, выполняя нехитрые рекомендации по экономному расходу заряда.

EPA — это Агентство по охране окружающей среды США, именно оно определяет паспортную экономичность автомобилей для американского рынка. Методика оценки запаса хода у EPA — одна из лучших, если не лучшая из существующих, но понятно, что в реальности отклонения от показанной при сертификации цифры запаса хода всё равно будут. Reuters тоже честно об этом говорит, но, ссылаясь на несколько независимых исследований, в том числе от SAE (Американская ассоциация автомобильных инженеров), утверждает, что электромобили Tesla не дотягивают до заявленных показателей запаса хода намного больше, чем электромобили конкурентов, что является ещё одним доказательством недобросовестных манипуляций с прогнозом остаточного пробега, на который ориентируется потребитель при эксплуатации.

На данный момент, по словам анонимного источника Reuters, «диверсионная группа» Tesla уже распущена. Возможно, это было сделано после весенних разоблачений Handelsblatt, когда перед Tesla замаячила перспектива судебных разбирательств. Теперь поводов для тревогу у менеджмента Tesla во главе с великим и могучим Илоном Маском стало ещё больше. Стоимость акций Tesla после публикации Reuters предсказуемо пошла вниз.

авто и общество электромобиль бизнес Tesla

 

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