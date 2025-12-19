Авторынок ×

Jeep Gladiator обзавёлся спецверсией Shadow Ops с заводской лебёдкой

У дилеров в США особенное исполнение пикапа появится в феврале 2026 года. Стоимость пакета дополнений уже известна.

Cреднеразмерный пикап Jeep Gladiator, присутствующий в актуальной линейке марки, считается непрямым наследником грузовичка Comanche, выпуск которого был завершён в 1992 году. Нынешний Гладиатор появился в 2019 году, его ближайшим родственником является рамный внедорожник Wrangler JL четвёртого поколения, стартовавший в 2018-м. Как Kolesa.ru сообщал ранее, Jeep Gladiator пережил плановое обновление осенью 2023 года.

На фото: Jeep Gladiator Shadow Ops

В текущем году дела у модели на американском рынке идут неплохо. За первые три квартала 2025-го Gladiator разошёлся здесь тиражом 38 513 экземпляров, что на 32,2% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Тем не менее, производитель решил порадовать поклонников модели новой спецверсией, которая получила название Shadow Ops.

В основу особенного грузовика легло исполнение Rubicon. Главным новшеством Jeep Gladiator Shadow Ops является лебедка Warn, установленная непосредственно на заводе. Она входит во внедорожный «пакет допов», который также включает в себя ряд изменений во внешности автомобиля. К ним относятся решётка радиатора матово-чёрного цвета, а также чёрные наклейки на капоте, крыльях и откидном борте. Кроме того, спецверсии положены окрашенные в чёрный стальные бамперы.

Gladiator Shadow Ops получил расширенные крылья в цвете кузова, трёхкомпонентную жёсткую крышу тоже в цвете кузова, а ещё коврики на полу в салоне, которые помогают защитить водителя и пассажиров от грязи и слякоти при ненастной погоде. Ожидается, что такой пикап сможет буксировать до 8000 фунтов (то есть около 3629 кг).

О «начинке» этого пикапа в компании ничего не рассказали, очевидно, она стандартная. Напомним, сейчас Jeep Gladiator предлагается только с бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его мощность составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. В пару этому мотору на сегодняшний день предлагается только восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Стоит отметить, что до рестайлинга 2023 года в гамму модели входил ещё 3,0-литровый дизель V6. А в рамках обновления до 2025 модельного года среднеразмерный пикап американской марки лишили ещё и шестиступенчатой механической коробки передач.

В компании рассказали о том, что доплата за пакет дополнений для Jeep Gladiator Shadow Ops составит 4995 долларов (эквивалентно примерно 402 тыс. рублей по текущему курсу). До дилеров в Штатах особенная версия пикапа доберётся в феврале 2026 года. Отметим, стоимость «обычного» Gladiator Rubicon на сегодняшний день равна 52 000 долларов (около 4,18 млн рублей).

