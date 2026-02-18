Бизнес ×
  • Scout может отложить старт производства пикапов и внедорожников на год

Scout может отложить старт производства пикапов и внедорожников на год

18.02.2026 53 0 0
Scout может отложить старт производства пикапов и внедорожников на год

Не исключено, что первые Traveler и Terra, предназначенные для американского рынка, сойдут с конвейера не раньше 2028 года.

Немецкий концерн Volkswagen несколько лет назад решил попытать свои силы в сегменте внедорожников и пикапов в США, причём не под материнской маркой, а под возрождённым брендом. Так появилась дочерняя компания Scout Motors, а её модели планируется выпускать соответственно под маркой Scout. Об амбициозных планах производителя стало известно ещё в 2022 году, а презентация пары родственных моделей прошла осенью 2024-го.

На фото: Scout Traveler

Несмотря на то, что дилеры в США уже больше года принимают предзаказы на пикап Scout Terra и внедорожник Scout Traveler, в компании сразу заявили, что серийный выпуск будет налажен только в 2027 году. Для этого концерн VW начал строительство нового завода в штате Южная Каролина (США), его производственные мощности рассчитаны на выпуск до 200 тыс. машин в год.

Компания, согласно официальным заявлениям, придерживается этого плана. Однако, по данным Spiegel, ей придётся отложить старт серийного производства Scout Terra и Traveler примерно на год – до 2028-го. Немецкое издание объяснило задержку возникновением «технических проблем», однако никаких подробностей о них в материале не приводится.

На фото: салон Scout Traveler

На официальном сайте Scout по-прежнему говорится, что производство новинок стартует в 2027 году, однако компания «подстелила соломку» фразами о том, что указанные сроки «основаны на текущих прогнозах и могут быть изменены», а также «предполагаемая дата производства является приблизительной и может зависеть от различных факторов». Получится ли у производителя придерживаться ранее заявленных планов, мы, очевидно, узнаем позже.

На фото: Scout Terra

Как Kolesa.ru сообщал ранее, изначально предполагалось, что у Scout Traveler и Terra будет только полностью электрическая «начинка», однако неожиданным сюрпризом на презентации стало то, что модели Scout получат в том числе plug-in гибридные установки типа range extender (где ДВС работает в качестве генератора для тяговой батареи и механически не связан с колёсами).

Напомним, новинки построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr (в списке их проектов в том числе разработка рамного внедорожника Ineos Grenadier). Напомним, у внедорожника Traveler габаритная длина составляет 5281 мм, расстояние между осями – 3058 мм, а дорожный просвет – 307 мм. В свою очередь у пикапа Terra длина составляет 5822 мм, колёсная база – 3774 мм, а максимальный дорожный просвет – 300 мм.

На фото: салон Scout Terra
На фото: салон Scout Terra
1 / 4
На фото: салон Scout Terra
На фото: салон Scout Terra
2 / 4
На фото: салон Scout Terra
На фото: салон Scout Terra
3 / 4
На фото: салон Scout Terra
На фото: салон Scout Terra
4 / 4

Ёмкость тяговых батарей пока по-прежнему не объявлена, но известно, что у электрических версий моделей Scout максимальный запас хода на одной зарядке составит 563 км. Совокупная отдача у гибридных модификаций превысит 805 км (при полном топливном баке и полностью заряженной батарее), чисто на электротяге они смогут проехать 241 км (при расчёте по циклу EPA).

Цены грядущих новинок станут известны позже. Известно, что дилеры собрали уже свыше 150 тыс. предзаказов, из них порядка 85% приходятся на гибридные версии Scout Traveler и Terra.

пикап кроссовер США авторынок производство бизнес Volkswagen Scout Scout Terra Scout Traveler
Обновлено 19.02.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, который лучше, чем кажется В первой части материала о Nissan Murano второго поколения мы выяснили, что кузов этого кроссовера – не самая его сильная сторона, но каких-то серьезных проблем в салоне и электрике у него... 490 1 0 18.02.2026
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов-зеркал в 2026 году: чем они отличаются и как выбрать Видеорегистратор-зеркало – специфический форм-фактор. Что называется, не для каждого. Однако у них есть устойчивая категория поклонников, которые ценят в первую очередь отсутствие лишнего ин... 1704 0 0 18.02.2026
Статьи / Колёсная база Почему зимой растёт расход топлива и как его снизить Зимой автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем обычно. Маршрут прежний, стиль езды тот же, а цифры на бортовом компьютере – совсем другие. Это не заговор и не ошибка – просто физик... 2101 2 0 16.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76826 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46913 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19575 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
20 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
4 Рыжий, рыжий, конопатый: опыт владения BMW Z4 II (E89)
3 Дональд Трамп снёс фундамент экоповестки и снял почти все ограничения...
Новые комментарии
Change privacy settings