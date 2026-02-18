Tenet Plus рассекретил внешность новинки для российского рынка

Выпуск автомобилей под новым местным брендом будет налажен в первой половине 2026 года на мощностях двух предприятий «АГР Холдинга».

Как Kolesa.ru сообщал на прошлой неделе, российский холдинг «АГР» готовится к выпуску машин под новой местной маркой: согласно плану производителя, в текущем полугодии в РФ появятся автомобили бренда Tenet Plus. Новый проект, аналогично двум предыдущим (Tenet и Jeland), «АГР Холдинг» реализует совместно с китайской компанией под названием Defetoo.

На фото: Lepas L4 1 / 2 На фото: Lepas L4 2 / 2

Официальных подробностей о моделях, которые будут выпускаться под маркой Tenet Plus, пока практически нет. Ранее пресс-служба «АГР Холдинга» опубликовала единственный затемнённый тизер будущей новинки, на котором автомобиль был изображён в профиль. Однако теперь российская компания объявила о формировании дилерской сети новой марки, а в анкете кандидата опубликовала первое фото одной из моделей Tenet Plus.

На фото: салон Lepas L4

Судя по изображению (заглавное фото), партнёром в рамках этого проекта, как и предполагалось ранее, станет «поднебесный» бренд Lepas (входит в обширный портфель корпорации Chery). Одной из моделей новой российской марки, очевидно, станет копия кроссовера Lepas L4, но с иными логотипами и шильдиками.

У автомобиля на фото та же «раскосая» головная оптика узкой формы с «птичками» ходовых огней, а ниже расположены основные блоки фар, вписанные в боковые воздуховоды, Модель получила лёгкие выштамповки на капоте, трапециевидную радиаторную решётку с сильно скруглёнными углами, хромированной окантовкой и рисунком в виде расходящихся от эмблемы маленьких ромбов. Кстати, логотип имеет овальную форму, на нём курсивом написано Tenet.

На фото: Lepas L4, L8 и L6

В нижнюю часть переднего бампера модели Tenet Plus интегрирован воздухозаборник, ещё она получила обвес из чёрного пластика по периметру кузова, серебристые рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала с повторителями поворотников в корпусах и традиционные дверные ручки. Корму на снимке не видно, но скорее всего, её украсили спойлером, установленным в верхней части багажной двери и «монофонарём» со световым рисунком в виде тонких изогнутых линий по бокам.

На фото: Lepas L8 1 / 2 На фото: Lepas L8 2 / 2

Вероятно, под маркой Tenet Plus в России буду выпускать не только компактный паркетник Lepas L4, но и другие кроссоверы бренда – Lepas L6 и Lepas L8. Как в пресс-службе «АГР Холдинга» рассказали ранее, выпуск машин под новой местной маркой будет налажен по полному производственному циклу на мощностях двух заводов, ныне принадлежащих компании. Пока что нет официальной информации о том, какие именно это будут площадки, но можно предположить, что задействуют предприятия в Грабцево под Калугой (прежде им владел концерн Volkswagen) и в Санкт-Петербурге (ранее принадлежало GM и Hyundai).

На фото: салон Lepas L8 1 / 2 На фото: салон Lepas L8 2 / 2

Напомним, ещё одной недавно анонсированной для РФ маркой является Jeland. Предполагается, что под ней «АГР Холдинг» будет выпускать автомобили марки Jaecoo (тоже входит в структуру Chery). Под уже представленной на рынке маркой Tenet производятся кроссоверы T4, T7 и T8: это близнецы Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus соответственно.