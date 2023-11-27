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  • Volkswagen попросил производителя Mercedes G-Class помочь в разработке моделей Scout

Volkswagen попросил производителя Mercedes G-Class помочь в разработке моделей Scout

27.11.2023 138 1 0

Сообщается, что сумма сделки между немецким концерном VW и австрийской компанией Magna Steyr составляет 450 млн евро.

Volkswagen намерен пробиться в США в сегменты «зелёных» внедорожников и пикапов. С этой целью производитель возродит марку Scout, соответствующее официальное подтверждение было опубликовано в мае прошлого года. Тогда же VW показал первые эскизы будущих новинок. Судя по всему, проект пока находится на начальном этапе: недавно концерн определился с производителем, который поможет в разработке электромобилей вернувшегося бренда.

Тизер внедорожника и пикапа Scout

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на собственный источник, концерн Volkswagen обратился к австрийскому производителю и инжиниринговой компании Magna Steyr за помощью в разработке внедорожника и пикапа возрожденного американского бренда Scout.

Согласно информации газеты Kleine Zeitung, сумма сделки между концерном VW и компанией Magna Steyr составляет 450 млн миллионов евро. Пока что стороны официально информацию о сотрудничестве не комментируют. Напомним, Magna Steyr отвечает за производство внедорожника Mercedes-Benz G-Class, у которого в дальнейшем появится полностью «зелёная» версия, а также эта компания выпускает электрические кроссоверы Jaguar I-Pace и Fisker Ocean.

Немецкий производитель ранее заявлял, что новые внедорожник и пикап Scout призваны воплотить в жизнь наследие автомобилей семейства International Harvester Scout, которые присутствовали на американском рынке с начала 60-х до начала 80-х годов. Выпуск этих машин был налажен на заводе в Индиане.

Проект завода Scout в Южной Каролине

Производство новых моделей будет налажено на отдельном заводе, расположенном в штате Южная Каролина. Концерн потратил на строительство этого предприятия порядка 2 млрд долларов. Старт производства электромобилей намечен на конец 2026 года. Известно, что производственные мощности этой площадки рассчитаны на выпуск более 200 тыс. экземпляров в год.

Volkswagen создал в Штатах отдельную компанию Scout Motors, которая осенью прошлого года запустила официальный сайт и завела аккаунты в ключевых социальных сетях. Пока что производитель поделился лишь несколькими эскизами и тизерами будущих «зелёных» моделей.

Судя по ним, у внедорожника и пикапа будет «оквадраченный силуэт», массивные бамперы, пластиковые накладки на колёсных арках, а головную оптику, вероятно, визуально соединят с подсвеченной заглушкой, расположенной на месте решётки радиатора. Пикап получит полноценную двухрядную кабину, чёрные передние и центральные стойки, вместительный грузовой отсек.

Эскизы внедорожника и пикапа Scout

Кстати, ранее СМИ сообщали, что VW заключит договор о сотрудничестве либо с Foxconn, либо с Magna. Однако позже эта информация была опровергнута: в Scout Motors заявили, что у моделей будет платформа собственной разработки, «ориентированная на высокие выносливость, грузоподъёмность и проходимость».

Модели Scout могут оказаться эксклюзивом для Штатов. В частности, до австралийского рынка эти новинки могут и не добраться, хотя на них там мог бы быть неплохой спрос.

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1 комментарий
27.11.2023 14:12
Кирилл

Всмысле то есть mercedes g class производит не MB а компания из Австрии?

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