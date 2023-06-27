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Пикап и внедорожник возрождённого бренда Scout показались на новом эскизе

27.06.2023 21 0 0

Производство двух родственных полностью электрических вездеходов суббренда Volkswagen начнётся ближе к концу 2026 года.

Марка Volkswagen довольно долго рассматривала возможность вывести свой пикап на американский рынок. В результате производитель решил пойти несколько иным путём: в мае прошлого года появилось официальное сообщение о планах по возрождению бренда Scout. Как стало известно ранее, под этой маркой в дальнейшем будет налажен выпуск электрических внедорожников и пикапов, предназначенных в первую очередь для американского рынка.

Первый эскиз пикапа и внедорожника Scout

В ходе официального анонса компания в прошлом году опубликовала эскизы будущих внедорожника и пикапа Scout. Кроме того, осенью появился официальный сайт суббренда, где был опубликован первый тизер SUV. Теперь производитель показал ещё один скетч, на котором засветились новые «зелёные» вездеходы.

Новый эскиз пикапа и внедорожника Scout

Изображение (к сожалению, не очень высокого качества) оказалось включено в официальную презентацию Volkswagen Capital Markets Day. Предполагается, что на эскизе показались концепты пикапа и внедорожника Scout, которые, вероятно, дебютируют в следующем году. Скетч был опубликован на Scout EV Forum. Стоит отметить, что, согласно презентации, в ТОП-10 самых приоритетных проектов для VW бренд Scout находится на четвёртом месте.

Тизер внедорожника Scout

Как и на ранних эскизах новинок, можно увидеть «оквадраченный силуэт», причём теперь можно попытаться разглядеть переднюю часть пикапа (скорее всего, у внедорожника она будет идентична). Судя по рисункам, вездеходы получат пластиковые элементы оформления на обоих бамперах, а также на колёсных арках, а головная оптика, вероятно, визуально будет сливаться с подсвеченной заглушкой, расположенной на месте решётки радиатора.

Тизер пикапа и внедорожника Scout

Видно, что у пикапа полноценная двухрядная кабина, чёрные передние и центральные стойки, возможно, стеклянная крыша, а также довольно вместительный грузовой отсек. Судя по скетчу, будущие концептуальные пикап и внедорожник получат камеры вместо наружных зеркал.

Пока сложно с уверенностью говорить о том, как будет выглядеть пара серийных вездеходов суббренда. Не исключено, что они получат простую форму кузова, которая отчасти является отсылкой к моделям International Harvester Scout, которые выпускались на заводе в Индиане с 1960 по 1980 годы.

Проект нового завода в Южной Каролине

Согласно плану концерна Volkswagen, производство новых электрических грузовиков и SUV начнётся ближе к концу 2026 года. Выпуск машин планируется наладить на мощностях нового предприятия, расположенного в Южной Каролине (США). В создание этой площадки компания вложила 2 млрд долларов; производственные мощности будут рассчитаны на выпуск более 200 тыс. экземпляров в год.

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