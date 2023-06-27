Пикап и внедорожник возрождённого бренда Scout показались на новом эскизе

Марка Volkswagen довольно долго рассматривала возможность вывести свой пикап на американский рынок. В результате производитель решил пойти несколько иным путём: в мае прошлого года появилось официальное сообщение о планах по возрождению бренда Scout. Как стало известно ранее, под этой маркой в дальнейшем будет налажен выпуск электрических внедорожников и пикапов, предназначенных в первую очередь для американского рынка.
В ходе официального анонса компания в прошлом году опубликовала эскизы будущих внедорожника и пикапа Scout. Кроме того, осенью появился официальный сайт суббренда, где был опубликован первый тизер SUV. Теперь производитель показал ещё один скетч, на котором засветились новые «зелёные» вездеходы.
Изображение (к сожалению, не очень высокого качества) оказалось включено в официальную презентацию Volkswagen Capital Markets Day. Предполагается, что на эскизе показались концепты пикапа и внедорожника Scout, которые, вероятно, дебютируют в следующем году. Скетч был опубликован на Scout EV Forum. Стоит отметить, что, согласно презентации, в ТОП-10 самых приоритетных проектов для VW бренд Scout находится на четвёртом месте.
Как и на ранних эскизах новинок, можно увидеть «оквадраченный силуэт», причём теперь можно попытаться разглядеть переднюю часть пикапа (скорее всего, у внедорожника она будет идентична). Судя по рисункам, вездеходы получат пластиковые элементы оформления на обоих бамперах, а также на колёсных арках, а головная оптика, вероятно, визуально будет сливаться с подсвеченной заглушкой, расположенной на месте решётки радиатора.
Видно, что у пикапа полноценная двухрядная кабина, чёрные передние и центральные стойки, возможно, стеклянная крыша, а также довольно вместительный грузовой отсек. Судя по скетчу, будущие концептуальные пикап и внедорожник получат камеры вместо наружных зеркал.
Пока сложно с уверенностью говорить о том, как будет выглядеть пара серийных вездеходов суббренда. Не исключено, что они получат простую форму кузова, которая отчасти является отсылкой к моделям International Harvester Scout, которые выпускались на заводе в Индиане с 1960 по 1980 годы.
Согласно плану концерна Volkswagen, производство новых электрических грузовиков и SUV начнётся ближе к концу 2026 года. Выпуск машин планируется наладить на мощностях нового предприятия, расположенного в Южной Каролине (США). В создание этой площадки компания вложила 2 млрд долларов; производственные мощности будут рассчитаны на выпуск более 200 тыс. экземпляров в год.
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