Jeep обновил Gladiator: новая решётка радиатора, большой экран в салоне и отказ от дизеля

Дилеры бренда на американском рынке уже принимают заказы на посвежевший пикап, однако цены новинки будут обнародованы позже.

Jeep Gladiator представляет собой среднеразмерный пикап, который считается непрямым наследником грузовичка Comanche (его производство было прекращено в 1992 году). Гладиатор же вышел на рынок значительно позже – весной 2019-го. Пикап Jeep базируется на той же платформе, которая лежит в основе рамного внедорожника Wrangler JL четвёртого поколения, вставшего на конвейер в 2018 году.

На фото: обновлённый пикап Jeep Gladiator Mojave X

Напомним, презентация посвежевшего Jeep Wrangler прошла ещё в апреле текущего года. А к дебюту посвежевшего пикапа Gladiator производитель готовил поклонников модели с помощью тизеров (изображение было опубликовано несколько дней назад). Теперь новинка полностью рассекречена, презентация прошла в рамках автосалона в Детройте. Как и ожидалось, обновление прошло по аналогии с соплатформенным рамным внедорожником.



Наиболее заметным изменением во внешности грузовика стала иная решётка радиатора, которая теперь стала менее высокой. Её рисунок выполнен в виде семи узких прорезей, при этом в Jeep утверждают, что новых вариант охлаждает лучше. У большинства версий посвежевшего пикапа «гриль» имеет чёрные планки с серыми рамками и окантовку в цвет кузова, но у варианта Willys и прорези, и рамки чёрного цвета.



На фото: обновлённый пикап Jeep Gladiator Rubicon X

Кроме того, Gladiator оснастили антенной, интегрированной в рамку лобового стекла: она пришла на смену прежнему торчащему «штырю». Также посвежевший пикап обзавёлся новыми оригинальными колёсными дисками, которые можно обуть во внедорожные шины размером 32 и 33 дюйма. Ещё грузовик в рамках обновления обзавёлся расширенной цветовой палитрой для окраса кузова.



Интерьер пикапа такой же, как у актуального внедорожника Wrangler. Переднюю панель Gladiator освежили за счёт пересмотренного щитка приборов, а также тачскрина диагональю 12,3 дюйма, принадлежащего новой информационно-развлекательной системы Uconnect 5. Ещё у модели круглые воздуховоды были заменены на узкие прямоугольные, расположенные под мультимедийным дисплеем.



Грузовику теперь доступны передние сиденья с электроприводом, которые могут регулироваться в двенадцати положениях. Ещё обновлённый Jeep Gladiator снабдили шторками безопасности, причём как в первом, так и во втором ряду сидений. Помимо этого, пикап теперь лучше защищён в случае боковых ударов за счёт ряда изменений в конструкции.



На фото: интерьер обновлённого пикапа Jeep Gladiator Rubicon X

Как и родственный Wrangler, Гладиатор в ходе обновления тоже лишили 3,0-литрового дизеля V6. Теперь пикап оснащается только бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра. Отдача этого двигателя составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. В пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый автомат.



Сейчас дилеры бренда на американском рынке уже начали принимать заказы на посвежевший пикап, правда, стоимость посвежевшего Jeep Gladiator будет обнародована позже. Ценник дореформенного грузовика на сегоднящний день стартует с отметки 40 570 долларов.

