Обновлённый Jeep Wrangler: без дизеля, но с новой решёткой и большим экраном в салоне

В феврале дебютировал юбилейный Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary с новой радиаторной решёткой — оказалось, что это был пролог к полномасштабному рестайлингу внедорожника поколения JL, что выпускается с 2017 года: на автосалоне в Нью-Йорке представлен Wrangler 2024 года, притом что в продаже пока ещё остаются «дореформенные» версии 2022 и 2023 модельных годов — это хорошо хотя бы потому, что у желающих приобрести дизельный Wrangler ещё есть такая возможность, в гамме 2024 модельного года моторов на солярке нет.

Классический рамный внедорожник без дизеля — это, конечно, странно, но только не в США: главный конкурент Джипа — Ford Bronco — предлагается исключительно с бензиновыми моторами и при этом разлетается как горячие пирожки. По итогам первого квартала 2023 года Ford Bronco разошёлся в США тиражом 32 430 шт., что на 37,6% больше результата января-марта прошлого года. В свою очередь спрос на Jeep Wrangler за тот же период упал на 17% до 37 971 шт. — с такой разнонаправленной динамикой Wrangler рискует уже в этом году лишиться статуса самого продаваемого рамного внедорожника в США и пропустить вперёд Bronco. Поможет Джипу рестайлинг или нет, будет ясно довольно скоро.

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Новая радиаторная решётка Джипа (менее высокая, чем раньше, со «слипшимися» прорезями) пришлась по вкусу далеко не всем — это было ясно ещё в феврале по сетевым комментариям к Rubicon 20th Anniversary, но менять её уже поздно. Другие новшества во внешности — это интегрированная в рамку лобового стекла антенна вместо прежнего «штыря» и новый дизайн колёсных дисков (от 17 до 20 дюймов).



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В салоне изменения более масштабные: под установку новой мультимедийной системы Uconnect 5 с широким 12,3-дюймовым экраном пришлось сильно перекроить переднюю панель, ведь раньше экран был максимум 8,4-дюймовым, зажатым между центральными круглыми воздуховодами. Вместо круглых воздуховодов теперь узкие прямоугольные, расположенные под мультимедийным экраном. Щиток приборов прежний, но в новой пластиковой рамке, примыкающей к мультимедийному экрану, — получился эффект громоздкого двухэкранного табло, из-за которого покраска панели в цвет кузова потеряла смысл. Короче говоря, раньше было изящнее, а теперь это изящество принесено в жертву современной электронике: в «навигацию» зашиты более 3000 интересных маршрутов для покатушек по бездорожью, но полный доступ открывается только через платную подписку…



Ещё одна важная интерьерная обновка — боковые оконные подушки безопасности для сидений первого и второго рядов (раньше их не было).

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Все бензиновые моторы прежние: 2,0-литровая «турбочетвёрка» (274 л.с., 400 Нм), 3,6-литровый атмосферный V6 (289 л.с., 353 Нм) и 6,4-литровый атмосферный V8 (476 л.с. и 637 Нм). Отдача plug-in гибридной силовой установки на базе 2,0-литрового мотора тоже прежняя — 380 л.с. и 637 Нм. Механическая 6-ступенчатая коробка передач доступна только в сочетании с V6, остальным моторам и гибриду положен только 8-ступенчатый «автомат». В стандартное оснащение гибрида теперь входят четыре розетки на 120 В и 30 А для питания внешних устройств, причём если «вечеринка» проходит на улице, то при разряде батареи автоматически включится ДВС и будет «молотить» в качестве генератора.



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Комплектаций и опций стало ещё больше, подробно описывать их в рамках новости мы не будем, отметим лишь, что экстремальная версия Rubicon получила усиленный задний мост Dana 44 HD full float и опциональную переднюю лебёдку, рассчитанную на 3,6 т нагрузки. Помимо «просто» Рубикона в гамме теперь есть продвинутый Rubicon X со стальными бамперами, колёсами с бедлоками, 35-дюймовыми шинами, фронтальной «внедорожной» камерой, мощной аудиосистемой Alpine, кожаными сиденьями с электрорегулировками и кучей других удобств.



Цены на обновлённый Jeep Wrangler пока не объявлены, у американских дилеров внедорожники 2024 модельного года появятся в ближайшие месяцы, презентация родственного рестайлингового пикапа Jeep Gladiator тоже, надо полагать, не за горами.

