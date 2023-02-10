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Больше хардкора: Jeep улучшил проходимость Wrangler Rubicon к юбилею модели

10.02.2023 202 0 3

Марка Jeep, входящая в корпорацию Stellantis, празднует 20-летие внедорожника Wrangler Rubicon и по такому случаю выпустила спецсерию 20th Anniversary Edition с большим количеством доработок. Юбилейное исполнение доступно для самой мощной версии Rubicon 392 с мотором V8 и гибридного внедорожника Rubicon 4xe.

В прошлом году продажи Jeep Wrangler в США составили 181 409 шт., что на 11% меньше, чем было в 2021-м. Падение спроса объясняется проблемами с поставками комплектующих и тем, что часть клиентов ушла к конкуренту – Ford Bronco, но у последнего ещё более серьёзные проблемы с поставками, что приводит к растягиванию очереди и расстраивает покупателей. В общем, пока Jeep Wrangler продолжает оставаться самым популярным рамным внедорожником в США, и Stellantis старается удержать это лидерство, регулярно модернизируя машину и предлагая различные спецверсии.

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Rubicon – самая хардкорная по части езды по бездорожью версия Wrangler, впервые она появилась в 2003 году на внедорожнике поколения TJ и сразу завоевала сердца покупателей. Сегодня на версию Rubicon приходится четверть продаж модели Wrangler, и 20-летие Wrangler Rubicon встречает во всеоружии.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary

Гибридный Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary получил увеличенный на 10 мм до 284 мм дорожный просвет, стальные бамперы (передний — с кенгурятником и лебёдкой), 33-дюймовые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, 17-дюймовые колёса с бедлоками, фронтальную камеру для езды по бездорожью, усиленные пороги, сверхпрочное лобовое стекло Gorilla glass, новую радиаторную решётку в защитной чёрной оправе, контрастную красно-чёрную кожаную обивку салона, водонепроницаемые коврики, блок выключателей для навесного оборудования, памятные наклейки и таблички, фирменный набор инструментов в холщовой сумке.

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Силовая установка – как у обычного Wrangler Rubicon 4xe: напомним, что совокупная отдача бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки» и электромотора составляет 380 л.с. и 637 Нм, батарея ёмкостью 17,1 кВт·ч позволяет проехать 34 км на электротяге. Полный привод у гибрида механический: мощность на передние колёса в автоматическом режиме отбирает многодисковая муфта, есть понижающая передача в раздаточной коробке и принудительные блокировки межколёсных дифференциалов. Цена – от 69 585 долларов.

Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary
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Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary
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Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary
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Юбилейный Jeep Wrangler Rubicon 392 20th Anniversary с 6,4-литровым атмосферным V8 (476 л.с. и 637 Нм) по сравнению с гибридом имеет ещё более продвинутое оснащение: 35-дюймовые шины, расширители колёсных арок, увеличенный до 294 мм дорожный просвет, увеличенное передаточное число заднего моста, мощный домкрат от Mopar и усиленную багажную дверь от Mopar со встроенным воздушным компрессором. Цена – от 90 895 долларов.

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition
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Кроме того, для любой из юбилейных версий предлагается пакет Rubicon 20th Anniversary Level II с набором аксессуаров от известной в мире оффроудного тюнинга компании American Expedition Vehicles (AEV), в него входят: 37-дюймовые шины на 17-дюймовых колёсах AEV Savegre II, увеличенный до 360 мм дорожный просвет, лебёдка Warn VR EVO 10-S, доработанная подвеска с амортизаторами Bilstein 5100, дополнительные фары AEV 7000, бамперы и силовая защита от AEV, рулевой демпфер AEV, дворники Mopar Performance со встроенными омывателями и другие приятные мелочи.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary с пакетом Rubicon 20th Anniversary Level II

AEV выпустит лишь 150 комплектов Rubicon 20th Anniversary Level II, для гибридного внедорожника пакет стоит 21 983 доллара, для Rubicon 392 – 20 135 долларов. Таким образом, юбилейный Wrangler с мотором V8, «полным фаршем» и доставкой (2790 долларов) обойдётся в 113 820 долларов. Заказы на Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition уже принимаются, начало поставок запланировано на второй квартал текущего года.

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