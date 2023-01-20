Ford готов платить клиентам за то, чтобы они отказались от покупки Bronco

Дебютировавший в 2020 году рамный внедорожник до сих пор является дефицитом. Компания Ford хочет переключить внимание растянувшейся очереди за Bronco на другие модели и даже готова заплатить за это 2500 долларов.

Премьера возрождённого Ford Bronco состоялась летом 2020 года в разгар пандемии COVID-19, спровоцировавшей, как известно, разрывы цепочек поставок и глобальный дефицит микрочипов. В производство новый Bronco пошёл лишь летом 2021 года и пока что компания Ford не может дать рынку нужное количество этих внедорожников. Проблема заключается не только в дефиците комплектующих, но и в их слишком большом ассортименте — для Bronco изначально было предложено много опциональных пакетов и аксессуаров, это создаёт дополнительное напряжение на уровне поставщиков и логистики. Кроме того, есть так называемые детские болезни и брак — в отношении Bronco проведены уже пять отзывных кампаний.

Многие клиенты, заказавшие Bronco ещё в 2020 году, до сих пор не получили свои машины и плачутся на интернет-формуах, что не очень хорошо сказывается на репутации «синего овала», всё-таки Ford — это массовый производитель, а не Ferrari, где очереди — обычное дело, а Bronco — это не лимитированный суперкар Ford GT ручной сборки, так что раздражение покупателей Bronco вполне уместно. Ситуация усугубляется тем, что весной Ford Bronco должен выйти на европейский рынок, а здесь тоже много желающих.



В общем, компания Ford всерьёз озаботилась очередью за Bronco и пошла, что называется, на крайние меры. Как сообщает американский ресурс CarsDirect, дилеры Ford получили из штаб-квартиры бюллетень, в котором сказано, что очередники могут отказаться от покупки Bronco в пользу заказа другой модели Ford и получить за это бонус в размере 2500 долларов. «Другие модели» — это кроссоверы Escape, Bronco Sport, Edge и Explorer, внедорожник Expedition, пикапы Ranger и F-150 (за исключением версий Tremor и Raptor).



Если вместо Bronco брать машину из стока, то есть уже произведённую, а не оформлять заказ полностью под себя, то 2500 долларов бонуса можно потратить также на спорткар Mustang и пикап Maverick.



Наконец есть возможность получить 2500 долларов за изменение конфигурации уже заказанного Bronco, отказавшись от дефицитных пакетов, опций и цветов. Раздача бонусов будет длиться до апреля.

Добавим, что в прошлом году компания Ford реализовала в США 117 057 экземпляров Bronco, тогда как главный конкурент — Jeep Wrangler — разошёлся тиражом 181 409 шт.

