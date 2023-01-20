Бизнес ×
  • Ford готов платить клиентам за то, чтобы они отказались от покупки Bronco

Ford готов платить клиентам за то, чтобы они отказались от покупки Bronco

20.01.2023 418 0 0

Дебютировавший в 2020 году рамный внедорожник до сих пор является дефицитом. Компания Ford хочет переключить внимание растянувшейся очереди за Bronco на другие модели и даже готова заплатить за это 2500 долларов.

Премьера возрождённого Ford Bronco состоялась летом 2020 года в разгар пандемии COVID-19, спровоцировавшей, как известно, разрывы цепочек поставок и глобальный дефицит микрочипов. В производство новый Bronco пошёл лишь летом 2021 года и пока что компания Ford не может дать рынку нужное количество этих внедорожников. Проблема заключается не только в дефиците комплектующих, но и в их слишком большом ассортименте — для Bronco изначально было предложено много опциональных пакетов и аксессуаров, это создаёт дополнительное напряжение на уровне поставщиков и логистики. Кроме того, есть так называемые детские болезни и брак — в отношении Bronco проведены уже пять отзывных кампаний.

Многие клиенты, заказавшие Bronco ещё в 2020 году, до сих пор не получили свои машины и плачутся на интернет-формуах, что не очень хорошо сказывается на репутации «синего овала», всё-таки Ford — это массовый производитель, а не Ferrari, где очереди — обычное дело, а Bronco — это не лимитированный суперкар Ford GT ручной сборки, так что раздражение покупателей Bronco вполне уместно. Ситуация усугубляется тем, что весной Ford Bronco должен выйти на европейский рынок, а здесь тоже много желающих.

В общем, компания Ford всерьёз озаботилась очередью за Bronco и пошла, что называется, на крайние меры. Как сообщает американский ресурс CarsDirect, дилеры Ford получили из штаб-квартиры бюллетень, в котором сказано, что очередники могут отказаться от покупки Bronco в пользу заказа другой модели Ford и получить за это бонус в размере 2500 долларов. «Другие модели» — это кроссоверы Escape, Bronco Sport, Edge и Explorer, внедорожник Expedition, пикапы Ranger и F-150 (за исключением версий Tremor и Raptor).

Если вместо Bronco брать машину из стока, то есть уже произведённую, а не оформлять заказ полностью под себя, то 2500 долларов бонуса можно потратить также на спорткар Mustang и пикап Maverick.

Наконец есть возможность получить 2500 долларов за изменение конфигурации уже заказанного Bronco, отказавшись от дефицитных пакетов, опций и цветов. Раздача бонусов будет длиться до апреля.

Добавим, что в прошлом году компания Ford реализовала в США 117 057 экземпляров Bronco, тогда как главный конкурент — Jeep Wrangler — разошёлся тиражом 181 409 шт.

внедорожник курьезы авторынок бизнес Ford Ford Bronco

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Пошло не на пользу: почему после замены масла может застучать двигатель Иногда в Сети можно прочитать страшную историю о том, что после замены масла в моторе появился какой-то страшный стук, который обернулся серьёзной поломкой. История может быть как крайне дра... 859 0 1 20.01.2023
Статьи / Интервью Ирина Зеленцова, Suzuki: «Пока есть потенциал и спрос, смысла уходить с рынка нет» Сегодня практически все крупные бренды либо полностью ушли из России, либо заморозили бизнес и хранят полное молчание, не комментируя ни планы, ни текущую ситуацию. Но есть и отдельные марки... 1074 2 1 19.01.2023
Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): плюс надежная электрика и опрятная внешность, минус ржавчина внутри В России KIA Optima третьего поколения «выстрелила» и внезапно оказалась популярной у определенной группы покупателей. При всей практичности корейской техники именно остромодный дизайн в ев... 1475 5 1 18.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21972 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10526 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9073 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings