Ford Bronco выйдет на европейский рынок уже весной, но достанется не всем

Компания Ford решила пустить под нож все традиционные легковые модели в Европе: с рынка уже ушли C-Max и Mondeo, в следующем году завершится производство Fiesta и S-Max/Galaxy, на 2025 год назначена отставка некогда очень массового Focus. На смену этим заслуженным моделям придут электрические кроссоверы, в том числе разработанные в рамках альянса с Volkswagen, при этом Ford испытывает дефицит в ярких, имиджевых машинах, которые привлекали бы посетителей в автосалоны.

Ещё минувшим летом было объявлено, что в 2023 году в Европу придёт среднеразмерный американский рамный внедорожник Bronco, тогда ожидалось, что он поступит в продажу в третьем квартале 2023 года, а на немецком потребительском сайте Ford указано, что внедорожник следует ждать к концу 2023 года.

Издание Automotive News Europe сегодня сообщило, что продажи Bronco в Европе начнутся раньше, чем ожидалось, — уже ближайшей весной, но предложат его только в избранных странах, в том числе Германии, где начальная цена Bronco составит около 60 000 евро. На выбор европейцам предложат версии с 2,3- и 2,7-литровыми бензиновыми турбомоторами EcoBoost и широкий набор аксессуаров. Предполагается, что Ford Bronco составит в Европе конкуренцию внедорожникам Land Rover Defender, Ineos Grenadier и Jeep Wrangler, последний сейчас представлен на старосветском рынке только в plug-in гибридной версии 4xe.



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У Ford Bronco нет гибридных версий, что сильно ограничивает его потенциал в Европе: если продавать слишком много мощных бензиновых машин, компания попадёт на крупный углеродный штраф. Поэтому ареал распространения Bronco в Европе приходится искусственно ограничивать.



Вторая причина, по которой Bronco не сможет вздохнуть в Европе полной грудью, — дефицит машин в США. Новый Bronco был представлен летом 2020 года, но в производство пошёл лишь летом 2021 года, наращивание объёмов производства идёт медленно, в том числе из-за дефицита комплектующих, в связи с чем Ford Bronco пока сильно отстаёт от своего главного конкурента — Jeep Wrangler: по итогам первых трёх кварталов этого года в США продано 86 387 и 147 156 шт. соответственно. Учитывая, какой ажиотаж был вокруг Bronco на старте продаж, можно утверждать, что его рыночный потенциал сильно выше текущих показателей, Bronco вполне может обойти Wrangler.

Добавим, что на российских дорогах уже тоже можно встретить Ford Bronco, но их владельцы в отличие от европейских коллег не получат должной сервисной поддержки.

