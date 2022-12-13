Европа ×
  • Ford Bronco выйдет на европейский рынок уже весной, но достанется не всем

Ford Bronco выйдет на европейский рынок уже весной, но достанется не всем

13.12.2022 240 0 0

Американский рамный внедорожник будет играть роль имиджмейкера марки Ford в Европе на фоне стремительного сокращения исконно европейский модельной линейки.

Компания Ford решила пустить под нож все традиционные легковые модели в Европе: с рынка уже ушли C-Max и Mondeo, в следующем году завершится производство Fiesta и S-Max/Galaxy, на 2025 год назначена отставка некогда очень массового Focus. На смену этим заслуженным моделям придут электрические кроссоверы, в том числе разработанные в рамках альянса с Volkswagen, при этом Ford испытывает дефицит в ярких, имиджевых машинах, которые привлекали бы посетителей в автосалоны.

Ещё минувшим летом было объявлено, что в 2023 году в Европу придёт среднеразмерный американский рамный внедорожник Bronco, тогда ожидалось, что он поступит в продажу в третьем квартале 2023 года, а на немецком потребительском сайте Ford указано, что внедорожник следует ждать к концу 2023 года.

Издание Automotive News Europe сегодня сообщило, что продажи Bronco в Европе начнутся раньше, чем ожидалось, — уже ближайшей весной, но предложат его только в избранных странах, в том числе Германии, где начальная цена Bronco составит около 60 000 евро. На выбор европейцам предложат версии с 2,3- и 2,7-литровыми бензиновыми турбомоторами EcoBoost и широкий набор аксессуаров. Предполагается, что Ford Bronco составит в Европе конкуренцию внедорожникам Land Rover Defender, Ineos Grenadier и Jeep Wrangler, последний сейчас представлен на старосветском рынке только в plug-in гибридной версии 4xe.

1 / 2
2 / 2

У Ford Bronco нет гибридных версий, что сильно ограничивает его потенциал в Европе: если продавать слишком много мощных бензиновых машин, компания попадёт на крупный углеродный штраф. Поэтому ареал распространения Bronco в Европе приходится искусственно ограничивать.

Вторая причина, по которой Bronco не сможет вздохнуть в Европе полной грудью, — дефицит машин в США. Новый Bronco был представлен летом 2020 года, но в производство пошёл лишь летом 2021 года, наращивание объёмов производства идёт медленно, в том числе из-за дефицита комплектующих, в связи с чем Ford Bronco пока сильно отстаёт от своего главного конкурента — Jeep Wrangler: по итогам первых трёх кварталов этого года в США продано 86 387 и 147 156 шт. соответственно. Учитывая, какой ажиотаж был вокруг Bronco на старте продаж, можно утверждать, что его рыночный потенциал сильно выше текущих показателей, Bronco вполне может обойти Wrangler.

Добавим, что на российских дорогах уже тоже можно встретить Ford Bronco, но их владельцы в отличие от европейских коллег не получат должной сервисной поддержки.

внедорожник авторынок новинки Европа Ford Ford Bronco

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии На краю Европы: от крайнего севера через Уфу на юг России Наши странники – Алексей Жирухин и Сергей Лысенко – добрались до крайней восточной точки городов Европы, а затем заехали в теплый купеческий город России. Сегодня в рассказе – Уфа и Самара. 155 0 3 13.12.2022
Статьи / Премьера Первый в своем роде: премиальный электрокроссовер VOYAH FREE официально доступен для предзаказа в России ООО «Моторинвест» представляет первый электромобиль линейки бренда VOYAH в России – премиальный кроссовер VOYAH FREE. Он выходит на российский рынок в самое ближайшее время и уже доступен дл... 453 1 0 13.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Как переоформить автомобиль с электронным ПТС Мы уже рассказывали, что такое электронный ПТС, как он работает и каковы его преимущества и недостатки. Сегодня же давайте разберемся, как проверить ЭПТС и как переоформить машину с таким п... 441 0 1 12.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18970 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14966 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12366 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings