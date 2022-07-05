Рамный внедорожник Ford Bronco доберётся до Европы: только пять дверей и руль слева

Американская компания намерена отправлять машины не во все страны Старого Света. Объём поставок будет ограничен, первые клиенты получат свои машины в третьем квартале 2023 года.

Первые пять поколений Ford Bronco выпускались в течение 1966-1996 годов, после чего рамный внедорожник покинул модельный ряд американского бренда. О возрождении легендарной модели компания официально объявила осенью 2018-го. Форду пришлось несколько раз переносить премьеру SUV, в том числе из-за пандемии коронавируса, но дебют трёх- и пятидверных внедорожников всё же состоялся летом 2020-го. Новинка вышла на американский рынок в июне 2021-го. За первый год (по май 2022-го включительно) дилеры реализовали в США 81 184 экземпляров.



На фото: Ford Bronco

Теперь в компании объявили о том, что модель расширяет географию: рамный внедорожник появится в Европе, правда, продавать его будут не во всех странах (у модели нет версий с правым расположением руля, так что, к примеру, в Великобритании и Ирландии новинку ждать не стоит). Кроме того, у покупателей не будет выбора по модификации SUV – старосветские дилеры получат только пятидверные версии Ford Bronco.



Ещё в компании сразу отметили, что объём поставок машин в Европу будет ограничен. В конкуренты этому внедорожнику условно записали Land Rover Defender. Автомобиль британской марки в 2021 году на старосветском рынке разошёлся тиражом в 14 936 единиц, а за первую треть 2022-го клиенты купили 5430 Дефендеров (на 6,8% меньше, чем в январе-апреле прошлого года).



В компании пока не рассекретили моторную гамму европейских внедорожников. Напомним, на старте продаж в США Ford Bronco предложили с двумя бензиновыми моторами на выбор. У базовых версий под капотом 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). В пару предлагается либо семискоростная механическая коробка, либо десятиступенчатый «автомат». Также в гамме есть бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм), она идёт в комплекте только с 10АКП. Напомним, в начале текущего года Ford представил «заряженную» версию Raptor: такой Bronco оснастили 3,0-литровым V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами, его мощность – 424 л.с. (597 Нм).



В список стандартного оборудования версий Bronco для Европы входят система кругового обзора, аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками и сабвуфером, фирменная мультимедийная система с тачскрином диагональю 12 дюймов, блокировка заднего дифференциала. Опционально доступны блокировка переднего дифференциала, иная раздаточная коробка, рейлинги, а также палатка, крепления для лыж и велосипедов.

Первые клиенты получат свои внедорожники в третьем квартале 2023 года. Какие цены будут у Ford Bronco в Европе, пока не сообщается. Стоимость SUV на домашнем рынке начинается с отметки 30 800 долларов, а за топовый вариант Raptor нужно заплатить не менее 68 500 долларов.

