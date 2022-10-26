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  • Растерявшая покупателей Ford Fiesta уйдёт из Европы досрочно, её заменят кроссоверы

Растерявшая покупателей Ford Fiesta уйдёт из Европы досрочно, её заменят кроссоверы

26.10.2022 109 0 0

Производство субкомпактного хэтчбека на головном европейском заводе Ford в немецком Кёльне завершится летом следующего, прямого наследника у Фиесты не будет.

 

Ford Fiesta ведёт свою летопись с середины 70-х годов прошлого века, а нынешнее седьмое поколение вышло на рынок в 2017 году. До последнего поколения Fiesta считалась глобальной моделью и выпускалась огромными тиражами в разных странах мира (в том числе в России). Главным рынком сбыта для Фиесты всегда была Европа, в лучше времена только в этом регионе модель расходилась тиражом более 450 тысяч штук в год!

Увы, лучшие времена Фиесты далеко позади: она уже покинула многие крупные рынки (США, Китай, Австралия, РФ) и теперь готовится распрощаться со своей родиной — с Европой. Напомним, что нынешнее седьмое поколение Фиесты предлагается только в кузове хэтчбек, причём производство трёхдверок свернули ещё минувшим летом из-за низкого спроса, сейчас модель предлагается только с пятидверным кузовом. Осенью 2021 года Fiesta пережила плановый и последний в своей истории рестайлинг.

По данным ресурса CarSalesBase, в первом полугодии 2022 Ford Fiesta разошлась в Европе тиражом 31 668 шт., что на 50% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Для сравнения скажем, что лидером сегмента традиционных легковушек В-класса в Европе по итогам первого полугодия стал Peugeot 208 шт. (продано 109 706 шт., -3%), на втором месте — Dacia Sandero (99 681 шт., +5%), на третьем — Opel/Vauxhall Corsa (87 824 шт., -19%).

Субкомпактный кроссовер Ford Puma продаётся гораздо лучше Фиесты: за первое полугодие в Европе реализовано 73 147 экземпляров. Puma в ближайшие годы будет главной и единственной моделью Ford в европейском В-классе, причём в 2024 году у Пумы появится полностью электрическая версия — её производство наладят на заводе Ford в румынском городе Крайова (здесь же сейчас производятся «углеводородные» Пумы).

Ну а Fiesta, как сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на инсайдеров, покинет конвейер головного европейского завода Ford в немецком Кёльне летом 2023 года, что примерно на год раньше изначально запланированной даты отставки. Место Фиесты на конвейере в Кёльне займёт новый компактный электрический кроссовер Ford, построенный на фольксвагеновской модульной платформе MEB (Ford и Volkswagen создали альянс в 2020 году), аналог Volkswagen ID.4.

В 2024 году здесь же в Кёльне пропишется компактный электрический спортивный кроссовер Ford на платформе MEB. Таким образом вместе с импортным Ford Mustang Mach-E (производится в Китае и Мексике) у «синего овала» в Европе в 2024 году будет четыре электрических кроссовера. Вместе с лёгкими коммерческими моделями линейка электромобилей Ford в Европе в том же году будет состоять из 9 позиций. К 2030 году Ford намерен полностью избавиться от моделей с ДВС в европейской легковой линейке, к 2035 году — в коммерческой линейке.

Минувшим летом стало известно, что компактный Ford Focus уйдёт из Европы в 2025 году, а производство некогда популярного среднеразмерного Mondeo завершилось в Европе весной этого года.

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