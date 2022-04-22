Ford завершает производство трёхдверного хэтчбека Fiesta из-за скромных продаж

Ford выпускает компактную «легковушку» Fiesta с 1976 года. Модель актуальной седьмой генерации была представлена в конце 2017 года, обновление она пережила совсем недавно, осенью 2021-го. В Европе автомобиль до недавнего времени предлагался в виде трёх- и пятидверного хэтчбеков, производство которых налажено на заводе компании Форд в Кельне (Германия).



На фото: трёхдверный хэтчбек Ford Fiesta ST

Однако в скором времени семейство Ford Fiesta, очевидно, поредеет. Как сообщает Automotive News Europe, Ford решил завершить производство трёхдверной версии Fiesta в Европе. Последний экземпляр сойдёт с конвейера немецкого предприятия грядущим летом. Сейчас старосветские дилеры уже не принимают заказы на «трёхдверку».

При этом пятидверное исполнение Ford Fiesta останется в строю (включая «хот-хэтч» с прибавкой ST). В компании также отметили, что выпуск машин был затруднён из-за ряда проблем с запчастями, так что в дальнейшем будет «продолжена модернизация модельного ряда Fiesta, чтобы ускорить производство». Сейчас на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, предлагаются Фиесты в различных исполнениях, в том числе Active, ST-Line и ST X. Судя по официальному сайту бренда, цена «пятидверки» здесь варьируется в диапазоне от 18 100 до 28 900 евро.



По данным издания, трёхдверный хэтчбек покидает конвейер из-за слабого спроса. Правда, сведений о продажах именно этой модификации оно не приводит. Согласно статистике Carsalesbase, в 2018 году дилеры марки реализовали в Европе 270 931 шт., годом позже показатель сократился до 228 959 экземпляров, а в течение «ковидного» 2020-го клиенты купили всего 156 067 машин. Далее продажи не восстановились, а продолжили стремительно падать: по итогам 2021-го Fiesta разошлась по Старому Свету тиражом в 86 385 шт. (на 44,6% меньше). Спад продолжается и в текущем году – за первые два месяца 2022-го клиенты купили 7451 шт. (на 61,8% меньше, чем в январе-феврале 2021-го).



Вероятно, падение интереса к компактному недорогому хэтчбеку от Ford можно объяснить изменением потребительских предпочтений. Не исключено, что многие покупатели сделали выбор в пользу паркетника Puma (он, кстати, делит платформу с Fiesta). Напомним, кроссовер вышел на европейский рынок в конце 2019 года. За кризисный 2020-ый дилерам удалось реализовать 118 180 машин, а в 2021-ом показатель подрос на 13,8% до 134 431 шт.



Если учесть скромные показатели продаж посвежевшей Fiesta в начале этого года, можно предположить, что долгосрочные перспективы «пятидверки» тоже весьма туманны. Кроме того, ранее американская компания сообщала, что завод Ford в Кёльне в дальнейшем станет крупным центром по выпуску электромобилей, а значит, они могут «вытеснить» теряющий покупателей хэтчбек с конвейера. В 2023 году стартует производство среднеразмерного «зелёного» паркетника, а в 2024-ом по плану должен появиться электрический спортивный кроссовер.

Производитель намерен в скором времени расширить коммерческую линейку в Европе: совсем недавно были опубликованы тизеры Ford Tourneo Custom EV. Премьера новинки пройдёт в начале следующего месяца, 9 мая.

