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  • Теряющая популярность Ford Fiesta обновлена: более яркий дизайн и цифровая «приборка»

Теряющая популярность Ford Fiesta обновлена: более яркий дизайн и цифровая «приборка»

16.09.2021 358 0 0

Нынешнее седьмое поколение Ford Fiesta выпускается с 2017 года, так что для рестайлинга самое время. Большая часть изменений носит косметический характер, новшеств по части техники практически нет.

 

Были времена, когда Ford Fiesta ненадолго вырывалась в лидеры европейского рынка и обгоняла по продажам «вечный бестселлер» VW Golf — последний раз такое случилось весной 2017 года, а уже осенью того же года дебютировала новая, «седьмая» Fiesta. В первый полный год продаж, 2018-й, новая Fiesta, по данным ресурса CarSalesBase, разошлась в Европе тиражом 270 931 шт., а затем продажи пошли вниз: в 2019-м реализовано 228 959 шт., в ковидном 2020-м — 156 067 шт.

Ford Fiesta Active

В этом году ситуация со спросом на Фиесту не улучшилась: с января по июль продано 69 578 шт., на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Из списка бестселлеров модель выпала и даже в своём субкомпактном классе проигрывает основным конкурентам: Toyota Yaris за семь месяцев этого года нашёл в Европе 131 557 покупателей (+40,3%), Peugeot 208 — 124 566 (+17,3%), Renault Clio — 122 633 (-15,1%), Opel/Vauxhall Corsa — 122 059 (+21,3%), Citroen C3 — 103 213 (+29,1%), VW Polo — 100 811 (+6,6%).

Ford Fiesta Active
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Ford Fiesta Active
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Ford Fiesta Active
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Рестайлинг должен, как водится, подогреть интерес к теряющей популярность Фиесте. Хэтчбек получил новое, более выразительное оформление передка с укрупнённой радиаторной решёткой, на которую переехала фирменная эмблема (раньше она располагалась над решёткой). Передний бампер полностью новый, с более крупными чёрными секциями. В базе теперь есть новые светодиодные фары с контурной подсветкой, за доплату предлагаются адаптивные матричные светодиодные фары. Начинка задних фонарей тоже изменилась, но полностью диодные они только на дорогих версиях. Оформление передка и колёсных дисков зависит от исполнения — Trend, Titanium, ST-Line, Active (а-ля кроссовер), Vignale (акцент на роскошь) и ST (хот-хэтч).

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Главная обновка в салоне — цифровой 12,3-дюймовый щиток приборов с различными вариантами «обоев». У хот-хэтча Fiesta ST появились новые, более удобные и «хваткие» передние сиденья с интегральными подголовниками. Расширен список доступных электронных ассистентов водителя: система распознавания дорожных знаков теперь даёт звуковое предупреждение, если водитель прозевал «кирпич» или знак «движение запрещено», на версиях с АКП можно заказать пробочный автопилот, появилась система оповещения о забытых на заднем сиденье пассажирах (детей и животных). В виде опции предлагается премиальная 575-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с десятью громкоговорителями и сабвуфером.

Ford Fiesta ST-Line
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Ford Fiesta ST-Line
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Линейка силовых агрегатов не изменилась: дизелей не предусмотрено вовсе, базовый 1,1-литровый бензиновый «атмосферник» выдаёт 75 л.с., а 1,0-литровая «турботройка» EcoBoost предлагается в варианта на 100, 125 и 155 л.с. Версии мощностью 125 и 155 л.с. дополнены 48-гибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной АКБ. 7-ступенчатый «робот» Powershift (с двумя сцеплениями) как альтернатива «механике» доступен только для 125-сильной Фиесты. Привод, разумеется, только передний.

Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Ford Fiesta ST
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Хот-хэтч Fiesta ST по-прежнему предлагается с 1,5-литровым мотором EcoBoost мощностью 200 л.с., но максимальный крутящий момент увеличен с 290 до 320 л.с., как у родственного кроссовера Puma ST. В пару этому мотору положена исключительно 6-ступенчатая механическая коробка передач, которую можно дополнить самоблокирующимся дифференциалом Quaife. Время разгона до «сотни» прежнее — 6,5 с., максимальная скорость — 230 км/ч.

У европейских дилеров Ford обновлённая Fiesta появится в начале 2022 года. В России, напомним, легковые автомобили Ford сейчас официально не представлены.

хэтчбек новинки рестайлинг Ford Ford Fiesta

 

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