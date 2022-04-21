Ford дразнит силуэтом новинки: тизер Tourneo Custom EV

О дальнейших планах компании Ford стало известно в середине прошлого месяца. Тогда сообщалось, что к 2026 году производитель намерен продавать в Европе свыше 600 тыс. электромобилей в год: для этого компания намерена существенно расширить «зелёную» линейку. Так, уже к 2024-му на старосветский рынок по плану должны выйти три новых легковых электромобиля и четыре коммерческих.



Компания уже представила первенца коммерческой «зелёной» линейки – Ford E-Transit – в конце 2020 года, сейчас модель уже запущена в производство. Как сообщалось ранее, в дальнейшем семейство пополнится за счёт «каблучков» Transit Courier (фургон) и Tourneo Courier (пассажирская версия). Также в скором будущем ожидается премьера электрического однотонного фургона Ford Transit Custom и его пассажирской версии – Tourneo Custom.

Как сообщает Carscoops.com, в следующем году Ford Transit и Tourneo Custom начнут сходить с конвейера турецкого завода компании, тогда как производство Transit и Tourneo Courier начнётся только в 2024-ом. В компании отметили, что выпуск LCV с нулевым уровнем выбросов поможет Форду достичь заявленной цели по обеспечению углеродной нейтральности в Европе к 2035 году.



Ford объявил дату презентации одной из коммерческих новинок – Tourneo Custom EV: известно, что новинку представят 9 мая 2022 года. Пока что производитель решил подогреть интерес к ней с помощью одного затемнённого снимка и 15-секундного видеоролика. Оба тизера показывают силуэт будущего «зелёного» LCV, а также его графику светодиодной головной оптики и задних фонарей.

Тизер нового Ford Tourneo Custom EV

Отметим, ранее в Сети появлялись шпионские снимки прототипа нового Tourneo Custom в маскировочной плёнке, который проходил дорожные испытания в южной части Европы. Полностью внешность и салон коммерческого автомобиля, вероятно, будут рассекречены в ходе скорой презентации. Отметим, ближайшим родственником Ford Tourneo Custom станет Volkswagen Transporter следующего поколения.



На фото: актуальный Ford Tourneo Custom PHEV

Как правило, фургон Transit Custom и пассажирский вэн Tourneo Custom визуально почти не отличаются друг от друга (не считая, конечно, оформления кормы и задней части боковин). Ожидается, что модели нового поколения будут дополнительно отличаться друг от друга за счёт графики освещения и радиаторной решётки с подсветкой. А у электрических версий появится дополнительный соответствующий значок на переднем бампере.

Предполагается, что помимо полностью электрических модификаций, у Transit Custom и Tourneo Custom будут версии, оснащённые бензиновыми и дизельными моторами, а также «мягкогибридными» силовыми установками и варианты подключаемых гибридов. Отметим, все версии с ДВС, очевидно, исчезнут из продажи на европейском рынке к 2035 году – к этому сроку американская компания намерена полностью «озеленить» старосветскую линейку.

