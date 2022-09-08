Подробности о Ford E-Transit Custom: руль-стол, подушка в потолке и езда в одну педаль

Компания Ford обнародовала ключевые технические характеристики нового однотонного фургона E-Transit Custom, снабжённого электрической силовой установкой. Его производство начнётся осенью 2023 года на турецком заводе Ford Otosan, а до того американская компания представит ещё и «углеводородные» версии нового Transit Custom.

Transit Custom — очень важная модель для коммерческого подразделения Pro компании Ford: фургон первого поколения, что выпускается с 2012 года, в прошлом году стал абсолютным бестселлером сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили) европейского авторынка: по данным аналитического агентства Statista, на учёт встали 124 635 экземпляров этой модели, второе место занял Mercedes-Benz Sprinter (116 387 шт.), третье — VW Transporter (93 624 шт.). В новом поколении Ford Transit Custom и VW Transporter станут родственными моделями, их разработкой занимается Ford в рамках заключённого в 2020 году между Ford и VW альянса. В мае этого года Ford рассекретил внешность электрической версии своего нового однотонного фургона, а сегодня, как и было обещано, состоялась развёрнутая презентация — нам показали салон E-Transit Custom и рассказали о технике.

Итак, Ford E-Transit Custom пойдёт в производство только через год и будет предлагаться с двумя вариантами колёсной базы и соответственно с двумя вариантами габаритной длины, а также с двумя вариантами крыши — стандартной либо высокой. На картинках показан короткобазный вариант со стандартной крышей. Объём грузового отсека — от 5,8 до 9,0 кубометров в зависимости от модификации, грузоподъёмность — до 1100 кг, максимальная масса буксируемого прицепа — 2000 кг.



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Грузовую часть кузова можно сократить ради «лишних» посадочных мест, предусмотрен даже вариант с L-образной компоновкой, которая при двух местах во втором ряду позволяет перевозить длинномеры. Максимальная габаритная длина груза — 3450 мм.



Сразу заявлены несколько вариантов наружного дизайна — стандартный, спортивный и кроссоверный, но с общей технической начинкой.

Единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса, максимальная мощность — 100 либо 160 кВт (136 либо 217 л.с.), максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 415 Нм. Задняя подвеска независимая, на косых рычагах. Вмонтированная в пол кузова 400-вольтовая батарея имеет ёмкостью 74 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 380 км по циклу WLTP, что немного больше, чем у основных конкурентов. Максимальная мощность зарядки — 125 кВт, она позволяет пополнить заряд батареи с 15 до 80% за 41 минуту.



Динамические характеристики пока не объявлены, зато обещана функция управления динамикой одну педаль: при отпускании педали акселератора будет активироваться режим рекуперативного торможения. Рекуперационной мощности в большинстве случае будет достаточно даже для полной остановки фургона.



За отопление/охлаждение кабины отвечает экономичный тепловой насос с системой впрыска пара. Передняя панель «изрыта» нишами для мелочей, что стало возможным благодаря отказу от традиционных фронтальных подушек безопасности — вместо них есть одна большая потолочная, рассчитанная сразу на водителя и пассажиров (широкое пассажирское кресло рассчитано на двоих). Щиток приборов полностью виртуальный, большой 13-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы слегка развёрнут к водителю.



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Управление режимами силовой установки возложено на правый подрулевой рычажок, из передней панели ничего не торчит, можно легко перемещаться с водительского места на пассажирские и обратно. С пакетом «Мобильный офис» руль может принимать горизонтальное положение и выполнять роль столика для обеда, для чего предусмотрен удобный вставной поддон. В кабине и грузовом отсеке предусмотрены бытовые розетки мощностью до 2,3 кВт для подключения специнструментов и любой другой техники с высоким потреблением энергии. Уже в базовом оснащении будет богатый набор электронных ассистентов водителя, программное обеспечение можно будет обновлять «по воздуху», то есть без визита в сервисный центр.



Когда будут рассекречены «углеводородные» (дизельные, бензиновые и гибридные) версии нового Ford Transit Custom, пока неизвестно. Впереди также премьера пассажирской версии Tourneo Custom и родственных однотонников Volkswagen, то есть нового Transporter.



Добавим, что ранее в этом году Ford выпустил на рынок полноразмерный электрический E-Transit, а в 2024 году «зелёную» гамму «синего овала» пополнят электрические версии бюджетных «каблучков» Transit Courier (фургон) и Tourneo Courier (пассажирская версия) румынской сборки. «Углеводородные» версии Transit Courier и Tourneo Courier дебютируют годом раньше — в 2023-м, при этом в строю останется более крупный и дорогой «каблучок» Tourneo Connect, что является клоном VW Caddy пятого поколения.

