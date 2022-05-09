Новый Ford Transit Custom дебютировал в виде электромобиля, на подходе клон от VW

Во втором поколении семейство однотонных LCV компании Ford будет предлагаться с бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Полноценная премьера состоится в сентябре, а сегодня опубликованы первые фотографии электрической версии фургона Ford E-Transit Custom.

Первое поколение Ford Transit Custom дебютировало в 2012 году и оказалось очень успешным: в прошлом году, то есть уже на закате карьеры, эта модель, по данным аналитического агентства Statista, стала самой востребованной в европейском сегменте LCV (лёгкие коммерческие автомобили): зарегистрировано 124 635 шт., на втором месте Mercedes-Benz Sprinter (116 387 шт.), на третьем Volkswagen Transporter (93 624 шт.).

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В новом поколении Ford Transit Custom и VW Transporter породнятся, их разработку курирует Ford в рамках заключённого в 2020 году между Ford и VW альянса. Сегодня компания Ford засветила электрическую версию E-Transit Custom как наиболее стратегически важную, ведь к 2035 году «синий овал» хочет предлагать в Европе исключительно электрические коммерческие автомобили (полный отказ от ДВС в легковой линейке намечен на 2030 год). В ближайшие же годы основной спрос наверняка придётся на версии с ДВС, бензиновые, дизельные и гибридные, но подробностей о них пока нет.



Об электрическом Ford E-Transit Custom информации тоже пока немного: производитель сообщил, что максимальный запас хода на одной зарядке составит 380 км по циклу WLTP и что на борту будут полноценные бытовые розетки, к которым можно подключить электроиструменты и организовать полноценную выездную мастерскую любого профиля. 380 км — это не так уж много, но больше, чем у основных конкурентов. Например электрические версии Citroen Jumpy/SpaceTourer, Opel Vivaro/Zafira Life и Peugeot Expert/Traveller могут проехать на одной зарядке до 330 км, Mercedes-Benz eVito — до 370 км.



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Пассажирская версия фордовского однотонного фургона будет по-прежнему называться Tourneo Custom, всё семейство будет выпускаться на модернизированном заводе Ford Otosan в турецкой провинции Коджаэли, старт производства электрической версий намечен на вторую половину 2023 года.



Дата дебюта родственного VW Transporter пока не объявлена. У нынешнего поколения Т6.1 немецкой модели нет заводской электрической версии, но есть конверсия от тюнинг-ателье Abt. Новый Transporter не заменит, а дополнит минивэн Volkswagen T7 на легковой платформе MQB, что дебютировал летом прошлого года. В гамме VW, кроме того, недавно появился электрический фургон ID. Buzz Cargo грузоподъёмностью 650 кг.

Ford в свою очередь в рамках обновлённой электромобильной стратегии только что вывел на европейский рынок электрический среднеразмерный фургон E-Transit, а в 2024 году «зелёную» гамму пополнят электрические версии бюджетных «каблучков» Transit Courier (фургон) и Tourneo Courier (пассажирская версия) румынской сборки. «Углеводородные» версии Transit Courier и Tourneo Courier дебютируют годом раньше — в 2023-м, при этом в строю останется более крупный и дорогой «каблучок» Tourneo Connect, что является клоном VW Caddy пятого поколения.

