VW Transporter стал богаче, но кое-какие фишки от Multivan ему не достались

VW Transporter стал богаче, но кое-какие фишки от Multivan ему не достались

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У фургона освежили дизайн экстерьера и интерьера, дизель сделали мощнее, плюс был расширен список доступного оборудования.
 

То, что семейство T6 обновилось, Volkswagen подчеркивает именованием: после модернизации машины носят индекс T6.1. В феврале дебютировал минивэн Multivan 2020 модельного года, а теперь представлен посвежевший фургон Transporter. Этот «немец» вслед за вэном обзавелся новыми светодиодными фарами и другим передним бампером, у фонарей заменили начинку (в дорогих версиях они светодиодные). Transporter тоже получил двухъярусную радиаторную решетку в стиле последнего Touareg, но если у Multivan верхний «ярус» покрыт хромом, то у фургона блестящими сделали лишь две центральные полоски.

Volkswagen Transporter T6.1

Volkswagen Transporter T6.1

Салон VW Transporter T6.1 идентичен минивэну: тут иные передняя панель и карты дверей, усеченное рулевое колесо, новая мультимедийная система MIB3 с голосовым управлением и встроенной SIM-картой. Экран «мультимедиа» теперь расположен ближе к водителю, вместо двух центральных дефлекторов обдува отныне один – с раздельной регулировкой заслонок. Между тем Transporter предложат только с тачскрином диагональю 8 дюймов, тогда как для Multivan также доступен 9-дюймовый. Еще фургон имеет лишь аналоговые шкалы, хотя в арсенале топового вэна есть виртуальная «приборка».

Рядом с водительским креслом в Transporter появилась 230-вольтовая розетка, под пассажирским сиденьем – запираемый ящик. За дополнительную плату вместо этого ящика можно будет заказать сквозное отверстие под подушкой, тогда погрузочная длина вырастет с 2,45 до 2,8 метра в стандартной версии и с 2,9 до 3,3 метра в растянутом варианте.

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Volkswagen Transporter T6.1
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Volkswagen Transporter T6.1

Как и у Multivan T6.1, у фургона гидравлический усилитель руля заменен на электрический, что позволило оснастить модели современными системами активной безопасности. Так, уже в «базе» у «немцев» есть Cross Wind Assist: этот ассистент стабилизирует машины при сильных порывах ветрах. Среди опций – система удержания в полосе движения, парковочный автопилот, система боковой защиты для безопасного маневрирования в ограниченном пространстве, ассистент маневрирования с прицепом.

Европейцам фургон предложат с модернизированным дизелем 2.0 TDI, который отвечает стандарту Euro-6d-TEMP. Отдачу базового мотора увеличили с 84 до 90 л.с., вместо версий мощностью 102 и 114 л.с. – 110-сильный вариант. Версии, выдающие 150 и 199 л.с., не изменились, и только для них предусмотрен полный привод 4Motion.

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Volkswagen Multivan T6.1
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Volkswagen Multivan T6.1
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Volkswagen Multivan T6.1

Отметим, у обновленного Multivan аналогичная моторная гамма. И так же, как минивэн, фургон еще будет доступен в виде электрокара: «зеленые» модификации разработаны совместно с тюнинг-ателье ABT, такие машины оснащены 112-сильным электродвигателем и батареей ёмкостью 38,8 или 77,6 кВт*ч. У электрических моделей с топовой батареей запас хода составит 400 км, правда, он почему-то рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

У Transporter еще имеются грузопассажирский вариант Kombi и версии с бортовым кузовом (с одинарной или двойной кабиной) – эти модификации Volkswagen пока не показал, но в компании заявили о том, что они получили те же изменения, что и фургон. На «старосветский» рынок Transporter T6.1 выйдет во второй половине текущего года.

Обновленное семейство T6.1 доберется и до России, но точные сроки пока неизвестны.

 

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