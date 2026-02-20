Вдох глубокий, три-четыре: как проверить и заменить воздушный фильтр

Воздушный фильтр двигателя – один из самых недооцененных «расходников». К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев относятся к нему довольно безответственно и забывают, что в процессе сгорания участвуют два компонента – топливо и воздух, и второй тоже должен отвечать определенным требованиям. Первое из них – чистота! Так что воздушный фильтр – деталь очень важная, за его состоянием нужно внимательно следить и менять при появлении первых же симптомов загрязнения. Хорошая новость заключается в том, что осуществить эту операцию можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. О том, как это сделать, как понять, что фильтр загрязнился, и о наиболее распространенных ошибках в процессе замены мы сегодня и расскажем.

Важность воздушного фильтра сложно переоценить. Во-первых, он предотвращает попадание в двигатель пыли, мусора, кусочков опавшей листвы, насекомых и прочих вещей, которые вредят мотору. Во-вторых, фильтр обеспечивает стабильность подачи требуемого для образования корректной топливовоздушной смеси объема воздуха. А следовательно, от него зависит правильное сгорание смеси в целом.

Собственно, именно проблемы со сгоранием, точнее, физические последствия этих проблем и являются основными симптомами загрязнения фильтра. Тут важно понимать, что оно опасно не только проникновением в камеру сгорания посторонних частиц, но и нарушениями той самой стабильности подачи воздуха, а также его количества.

Вот с этих-то последствий (или симптомов) давайте и начнем.

Без воздуха – как без рук

Первый и самый очевидный признак загрязнения воздушного фильтра – внезапно увеличившийся расход горючего. Существует несколько причин роста топливного аппетита, но проблема с воздушным фильтром – одна из наиболее распространенных. Тут все вполне закономерно и логично. Как мы уже сказали, в процессе сгорания участвуют воздух и топливо. Причем их соотношение для наиболее эффективного результата строго определено. Но если воздушный фильтр засорен, поток воздуха через него сокращен и его не хватает для создания в камере сгорания оптимальной топливовоздушной смеси, двигателю придется компенсировать недостачу крутящего момента, подавая большее количество топлива. Отсюда и повышенный расход. На него надо реагировать максимально оперативно, поскольку ничего хорошего он не сулит и может привести к серьезным повреждениям.

Фото: REDPIXEL, depositphotos.com

Другой признак проблем с воздушным фильтром связан с предыдущим – это сбои в работе двигателя и потеря динамики. Объяснение примерно аналогичное, поэтому повторяться не будем.

Стоит иметь в виду, что загрязнение воздушного фильтра может привести к выходу из строя датчика массового расхода воздуха (MAF). Это происходит не часто, но происходит. А неисправный MAF – это всегда сбои в работе двигателя и нестабильный холостой ход.

Третий симптом, точнее, даже группа симптомов, также является логичным итогом описанного выше – избыточное количество топлива приводит к образованию углеродистых отложений на свечах зажигания. Следствием могут стать пропуски зажигания, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, трудности с запуском. Все эти вещи имеют далеко идущие и опять же крайне неприятные последствия, поэтому реагировать надо оперативно.

Отсюда также стоит сделать и обратный вывод: если воздушный фильтр загрязнен, обязательно проверьте свечи. Вероятность того, что они загрязнены, довольно высока.

Фото: Колеса.ру

Кроме того, из-за переизбытка топлива в моторном отсеке может появиться характерный запах. Его отголоски порой доходят и до салона. К тому же если двигатель, компенсируя недостаток воздуха, пытается сжечь больше горючего, повышается вероятность того, что сильный запах топлива появится и в выхлопе. Обычно он сопровождает утечки из топливного бака, но если ему сопутствует значительное потемнение (вплоть до почернения) отработавших газов, непременно первым делом проверьте воздушный фильтр.

Четвертым симптомом загрязненного воздушного фильтра можно назвать необычные звуки, возникающие при работающем двигателе. Чаще всего они напоминают кашель или посвистывания и обнаруживаются при нажатии на педаль тормоза и при остановке, а также при запуске мотора и на холостом ходу.

Пятым признаком стоит назвать слишком низкие или слишком высокие обороты холостого хода. При полностью исправной системе подачи воздуха они должны лежать в диапазоне 600-900 об/мин. У автомобилей старых моделей могут быть чуть выше. Если фильтр загрязнен и имеются нарушения потока воздуха, приводящие к изменениям его объема, обороты начинают гулять как в большую, так и в меньшую сторону.

Фото: Колеса.ру

Шестой симптом, редко встречающийся, но тем не менее имеющий место быть – появление аварийной сигнализации Check Engine на приборной панели. В некоторых ситуациях загрязнение воздушного фильтра способно находить отклик в системе самодиагностики транспортного средства.

И опять же: загоревшийся «чек», равно как и плавающие обороты, может возникать при различных неисправностях, но прежде, чем отправляться на профессиональную диагностику, проверьте воздушный фильтр. Возможно, корень всех бед в нем, и можно отделаться лишь легким испугом вместо дорогостоящего ремонта.

Тем более что проверка фильтра, так же, как и его замена, не вызывает серьезных проблем. Главное правило тут – быть предельно аккуратным, чтобы ни одна мельчайшая крупинка не попала в воздуховод. Впрочем, давайте-ка по порядку.

Аккуратность – самое главное

Прежде всего подберите правильный фильтр для своего автомобиля. Он не должен быть «похожим» или «почти таким же» – только именно таким, какой предназначен для этой машины, и помещаться в корпус фильтра без применения «ловкости рук», доработки напильником или ножом и избыточного силового воздействия. Фильтр должен четко, легко и плотно вставать в корпус. Это чрезвычайно важно.

Фото: Колеса.ру

Мы делаем на этом особый акцент, потому что, как уже было отмечено, многие российские автомобилисты недооценивают важность воздушного фильтра и заталкивают в корпус все, что под руку попадется. А между тем для эффективной работы сменному фильтру в корпусе необходима полная герметичность. Если она не обеспечивается из-за того, что фильтр не подходит по форме или размерам, качественно справляться со своими обязанностями он не будет.

Кроме фильтра припасите моток широкого скотча и ножницы. Зачем они нужны – объясним далее.

Для проведения работ вам нужно будет найти удобную ровную площадку, чтобы расположить на ней автомобиль и, заглушив двигатель, дождаться, пока он остынет. Никогда не приступайте к работе в моторном отсеке сразу после поездки. Дайте остыть основным агрегатам и узлам, чтобы избежать ожогов. Также не помешают защитные очки и перчатки.

Чтобы извлечь старый фильтр для замены или проверки, необходимо снять верхнюю крышку корпуса. Она крепится либо на винты (болты), либо на быстросъемные пружинные зажимы или гайки-барашки.

После того, как крепеж освобожден, действовать надо предельно аккуратно: поднимаете крышку и извлекаете фильтр, держа за пластиковый или резиновый ободок по краям. Не ударяя его, не тряся, никак не беспокоя! В корпус ни в коем случае не должны попасть мусор и грязь из фильтра. Оказавшись внутри, они непременно вызовут какие-либо проблемы. Поэтому действуйте предельно осторожно и поддерживайте идеальную чистоту.

Фото: Колеса.ру

Затем также осторожно, используя припасенный скотч, заклейте отверстие воздухозабора. Таким образом вы надежно защитите систему от попадания в нее посторонних частиц, поскольку сейчас вам нужно будет аккуратно чистой влажной тканью протереть корпус изнутри. Также для удаления мусора можно воспользоваться сжатым воздухом или пылесосом.

Только после этой гигиенической процедуры имеет смысл устанавливать новый фильтр (предварительно не забудьте удалить наклеенный скотч). Обратите внимание на то, как он располагается. Обычно на доброкачественной продукции указано, где верх, где низ. Фильтр должен занять свое положение без дополнительного усилия и обеспечить надежную герметизацию.

Также не лишней будет проверка всех прокладок и уплотнений на корпусе и крышке на наличие повреждений, затертостей, изломов и прочих дефектов. Даже самые мелкие трещинки могут привести к преждевременному значительному засорению фильтра. Если есть какие-то сомнения – прокладки (уплотнения) лучше заменить.

На финальном этапе на корпус надевается крышка и надежно фиксируется. Проверьте, чтобы крышка прилегала плотно, и между ней и корпусом не было зазоров. В противном случае возникает риск опять же преждевременного сильного засорения фильтра или попадания нефильтрованного воздуха в камеру сгорания.

Фото: Колеса.ру

Вот, собственно, и все. Как видите, ничего сложного. Остается добавить, что периодичность контроля и замены воздушного фильтра в каждом конкретном автомобиле устанавливает его производитель в регламенте работ по периодическому техническому обслуживанию. Обычно это проверка каждый год или раз в 15 тысяч километров и замена каждые два года либо через 30 тысяч километров пробега. При эксплуатации транспортного средства в сложных условиях и с большими нагрузками эти сроки сокращаются вдвое. Ну и, по-хорошему, фильтр желательно менять раз в 10 тысяч километров: это не так уж дорого, а засоряется он быстро. Особенно летом.

Основные ошибки

Даже при выполнении этой элементарной операции некоторые умудряются что-то сделать не так. Поэтому на закуску на всякий случай приведем наиболее распространенные ошибки.