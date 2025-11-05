Далеко не всегда увеличение затрат на топливо связано с непрекращающимся ростом стоимости горючего: зачастую виновата не инфляция, а повышение бензинового аппетита автомобиля. Почему он вдруг может стать обжорой и как его от этой болезни вылечить, мы сегодня и расскажем.

Вообще, надо сразу уяснить, что факторов, приводящих к снижению топливной экономичности автомобиля (в том числе и внезапному), огромное количество. Они могут иметь разные причины возникновения, поэтому их надо разделить по тематическим блокам. Во-первых, это лежащие на поверхности факторы, связанные с привычками вождения и особенностями стиля управления. Во-вторых, это не такие очевидные, но не менее значимые природно-климатические факторы. В-третьих – нюансы, обусловленные техническим состоянием тех или иных узлов и агрегатов машины.

Фото: Кирилл Савченко

Объять необъятное мы не в состоянии, поэтому расскажем только о третьем блоке: обо всем, что связано с неисправностями автомобиля или «недоглядом» автовладельца в этом направлении. Пойдем от простого к сложному и начнем с самого банального.

Шины и колеса

Если вам кажется, что автомобиль начал потреблять горючки слишком много, первое, на что следует обратить внимание, это на давление в шинах и углы установки колес. При недокачанных шинах машину сложнее сдвинуть с места, и это заставляет водителя чуть сильнее давить на педаль газа. Поэтому поселите в своем бардачке отдельный манометр, которым проверять давление проще, чем встроенным в компрессор. А для того, чтобы получить наиболее точные показания, перед проверкой дайте шинам остыть в течение как минимум трех часов при умеренной температуре. Если давление ниже нормы – сразу доставайте компрессор или насос.

Фото: Колеса.ру

Кстати, недостаточное давление в шинах способствует их более высокому нагреву во время движения, что может привести к преждевременному износу. К тому же – неравномерному, что отрицательно сказывается на торможении и управляемости автомобиля.

Кроме того, расход топлива увеличится при разбалансированных колесах и нарушениях углов их установки. Лучший способ проверить развал-схождение – ненадолго отпустить рулевое колесо во время движения и посмотреть, продолжает ли автомобиль двигаться прямолинейно. Если нет, отправляйтесь в сервис регулировать сход-развал. Ну а на плохую балансировку укажут биение руля или вибрации.

Фото: Колеса.ру

И уж коль вы приступили к изучению состояния шин и колес, проверьте износ протектора. Если он неравномерный, также имеет смысл проверить углы установки и переставить шины.

Загрязнение воздушного фильтра

Рост расхода топлива может быть вызван переобогащенной топливной смесью. Одна из ее причин кроется в загрязнении воздушного фильтра, который со временем забивается грязью и мусором, что уменьшает поток воздуха и мешает двигателю нормально «дышать». Очень грязный, засоренный воздушный фильтр в самых запущенных случаях может увеличить расход топлива до 10%.

Фото: Колеса.ру

Загрязненные воздушные фильтры являются одной из самых распространенных причин повышенных аппетитов двигателя, но, к счастью, решение этой проблемы простое. Просто не забывайте регулярно проводить техническое обслуживание, а в случае каких-либо подозрений самостоятельно проверяйте и меняйте фильтр. Обычно это сделать совершенно не сложно.

Неисправные тормозные механизмы

Подклинивание тормозных механизмов тоже может привести к росту расхода. Диагностируется оно несложно: после окончания движения приложите руку к тормозному диску. Только аккуратно и в перчатке, потому что если суппорт закис, температура может оказаться довольно высокой.

Фото: Михаил Баландин 1 / 3 Фото: Михаил Баландин 2 / 3 Фото: Михаил Баландин 3 / 3

Часто основная причина подклинивания кроется в износе, корродировании или засорении направляющих тормозного суппорта. Менять дорогостоящий суппорт целиком приходится не всегда: существуют ремкомплекты, включающие все необходимое для восстановления его работы.

Антифриз и моторное масло

Тут, скорее всего, ситуация понятная и без подробного объяснения. Перегрев всегда приводит к снижению топливной экономичности, а за охлаждение двигателя отвечают и антифриз (напрямую), и моторное масло (в меньшей степени). В силу этого обстоятельства старые технические жидкости, их недостаточное количество и неправильно подобранное моторное масло (главным образом, по вязкости) довольно сильно повышают расход горючего. Из-за несоответствия или ненадлежащего качества моторного масла расход может увеличиться до 10-15%, потому что двигателю приходится работать с большей нагрузкой, значит, и сжигать больше топлива.

Фото: Колеса.ру

Кроме того, проверьте, насколько корректно работают вентилятор системы охлаждения и термостат.

Неисправные кислородные датчики

Еще до 10-15% повышения потребления топлива способны подкинуть неисправные кислородные датчики, которые отвечают за формирование оптимальной топливовоздушной смеси. Поэтому если они начинают передавать в блок управления двигателем неправильные сигналы, состав смеси может нарушаться, а потребление бензина – расти.

Неисправный датчик массового расхода воздуха

ДМРВ – один из основных компонентов электронной системы впрыска топлива, измеряющий массу воздуха, поступающего в двигатель. Если с ним что-то не так, он сломан или загрязнен, может загореться «чек» на приборной панели. Хотя это происходит далеко не всегда.

Фото: Колеса.ру

А вот рост потребления топлива из-за проблем с датчиком массового расхода воздуха начинается практически стопроцентно. Дополнительными симптомами его неисправности могут быть неустойчивая работа двигателя, рывки при движении, сложности с запуском и некоторые другие неисправности. Иногда виной всему загрязнение ДМРВ, и после чистки он придет в норму. Но иногда его приходится менять на новый.

Засоренные топливные форсунки

Засоренные топливные форсунки могут приводить к переобогащению топливовоздушной смеси. Они могут некорректно срабатывать, например, дважды за один цикл, когда нужно срабатывать только единожды, или вообще бессовестно «лить» горючку, оставаясь открытыми.

Чтобы привести их в чувство, можно попробовать их почистить: иногда это помогает. Но сразу предупредим: в случаях сильного износа или загрязнения восстановление форсунок невозможно, и тут поможет только их замена.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Правильная работа свечей зажигания обеспечивает эффективное сжигание топлива в цикле сгорания. В процессе эксплуатации свеча загрязняется, а ее электроды изнашиваются. В какой-то момент степень износа достигает такого значения, что зазор критично увеличивается. В результате свеча теряет способность создавать качественную искру, что напрямую влияет на работу двигателя. Дело может доходить и до пропусков зажигания, что приводит к повышенному аппетиту автомобиля.

Фото: Колеса.ру

Зазор можно отрегулировать, выкрутив свечу и используя щупы, которые в стародавние времена каждый приличный автовладелец считал своей прямой обязанностью иметь в бардачке автомобиля. Сегодня поступают проще – свечу меняют на новую. Это тоже хороший вариант, но вероятность восстановления сбрасывать со счетов не надо. Тем более что сейчас по заказу российских дистрибьюторов на рынок поступают такие экземпляры китайской инженерии, что лучше отрегулировать старую фирменную японскую или немецкую свечу, чем купить новую экзотическую.

Кроме того, свече вредят загрязнения (в том числе и на изоляторе), нагар и коррозия. Так что, выкрутив ее, обязательно проверьте внешний вид. Протрите сухой чистой тряпочкой. Точно оценить состояние свечи по внешнему виду может только профессионал, но наличие влаги, ржавчины и неудаляемых загрязнений представляют собой тревожный звоночек, намекающий на высокую вероятность необходимости замены свечи.

Пропуски зажигания двигателя

Пропуски зажигания обычно связаны с неисправностью системы зажигания. О них свидетельствуют потеря мощности, неровная работа двигателя, необычные запахи и посторонние шумы. Пропуски зажигания возникают, когда что-то идет не так с топливом, кислородом или искрой. Например, при неправильном соотношении воздуха и топлива смесь может не сгореть или сдетонировать. Может сбиться угол опережения зажигания (причем увести его способен ЭБУ, например, для предотвращения детонации), но причину нужно искать все-таки в неисправности каких-то деталей. Как это сделать своими руками, мы уже рассказывали.

Если самостоятельно решить вопрос не удалось, придется обратиться к специалисту. И чем раньше – тем лучше, потому что со временем ситуация может ухудшиться и вылиться в более серьезные проблемы: повреждение деталей двигателя, разрушение каталитического нейтрализатора и множество других неприятных сюрпризов.

Утечка через клапан EGR

Задача системы рециркуляции отработавших газов – снижать токсичность выбросов. О том, как она работает, мы писали достаточно подробно, но коротко напомним: поток газов проходит через клапан EGR, который со временем покрывается нагаром и клинит в открытом или закрытом положении. И неисправность системы рециркуляции тоже может привести не только к перебоям в работе двигателя, но и к повышению расхода топлива.

Фото: «Лаборатория Скорости»

Обнаружив такую неприятность, для начала можно попробовать самостоятельно почистить клапан, а желательно – и весь впуск. Если это не поможет, придется обращаться в сервис: вероятно, клапан пришел в негодность, и его следует заменить. Ну или решить вопрос другим способом: отключением EGR, что иногда имеет некоторый смысл.

* * *

Пытаясь выяснить причину внезапного увеличения расхода топлива, первым делом проверьте шины и колеса, тормоза, воздушный фильтр, моторное масло и антифриз. Возможно, вам удастся добраться даже до свечей зажигания. И это хорошо, потому что очень часто причина кроется в них, и в этом случае можно вернуть расход в норму быстро и недорого.

Если же с ними все в порядке, а расход слишком высок, отправляйтесь в автосервис. Во-первых, там помогут решить проблему, а во-вторых, иногда на первый взгляд незначительное увеличение расхода топлива может говорить о достаточно серьезной проблеме, которую желательно устранить вовремя. Опоздание в этом случае может привести к куда большим затратам на возможный в будущем ремонт.