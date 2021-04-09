Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.