Рестайлинг ×
  • Chevrolet Bolt вернулся: только кроссовер, освежённый дизайн, новое «железо»

Chevrolet Bolt вернулся: только кроссовер, освежённый дизайн, новое «железо»

09.10.2025 94 0 1

Корпорация General Motors представила компактный электрический кроссовер Chevrolet Bolt 2027 модельного года для североамериканского рынка, на старте продаж в январе он будет стоить от 29 990 долларов, но позже появится более доступная версия.

Изначально Chevrolet Bolt с приставкой EV дебютировал в 2016 году в формате компактвэна (его можно также назвать высоким хэтчбеком). В 2021 году Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более привлекательным кузовом и идентичной технической начинкой. В том же 2021 году GM вынуждена была провести массовый отзыв всех версий Bolt из-за дефектной батареи LG и риска её самовозгорания, производство и продажи Bolt были остановлены. В 2022 году GM возобновила выпуск Bolt EV и Bolt EUV на заводе Orion Assembly в штате Мичиган и в том же году семейство добилось лучших продаж в своей истории — в сумме в США было реализовано 62 045 шт.

В декабре 2023 года производство Bolt EV и Bolt EUV было окончательно свёрнуто, но ещё летом того же года гендиректор GM Мэри Барра объявила, что история Bolt на этом не закончена — мол, ждите продолжения. Дождались: сегодня представлен Chevrolet Bolt 2027 модельного года, который оказался комплексно обновлённым Bolt EUV, хэтчбека больше не будет. Производство обновлённого Chevrolet Bolt наладят не в Мичигане, а в штате Канзас на заводе Fairfax Assembly, специально «зачищенном» в прошлом году от бензиновых моделей — седана Chevrolet Malibu и кроссовера Cadillac XT4.

​Облик кроссовера обновлён малой кровью, чтобы можно было использовать старые кузовные штампы. Двухэтажные фары слиплись в типично китайскую «птичку», между верхним ярусом фар появилась чёрная перемычка, передний бампер стал чуть более угловатым, дизайн вентиляционной решётки теперь зависит от комплектации. Задний бампер тоже стал более мускулистым, а фонари обзавелись выступающими вниз клыками, вторящими силуэту эмблемы Chevrolet. Между тем дизайн 17-дюймовых колёсных дисков никак не изменился.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Салон тоже изрядно оквадратился, точнее только передняя панель: она обзавелась новым 11-дюймовым приборным экраном и новым 11,3-дюймовым мультимедийным экраном, под которым разместился новый, гораздо более удобный блок микроклимата с классическими кнопками и круглыми рукоятками (раньше круглых рукояток не было). Этажом ниже прописался выступ с полочкой беспроводной зарядки для смартфона (её тоже раньше не было). Селектор режимов трансмиссии переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку. Сам руль остался прежним, для него предусмотрена подогрев. Передние кресла могут быть оснащены не только подогревом, но и вентиляцией.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Максимальная мощность единственного электромотора, установленного на передней оси, увеличена с 204 до 213 л.с., но максимальный крутящий момент снизился с 360 до 229 Нм. Ёмкость батареи прежняя — 65 кВт·ч, но она полностью новая (поставщик не назван), литий-железо-фосфатная. Максимальная мощность зарядки постоянным током увеличена с 55 до 150 кВт. Зарядный разъём NACS позволяет подключать обновлённый Bolt к терминалам Tesla Supercharger. Расчётный запас хода на одной зарядке — 410 км по циклу EPA (раньше у кроссовера было 398 км). Оснащение электронными ассистентами водителя стало богаче, в виде опции будет доступен автопилот второго уровня Super Cruise.

Chevrolet Bolt в комплектации LT (синяя машина на фотографиях) будет стоить с учётом доставки от 29 990 долларов, в более спортивно выглядящей комплектации RS (красная машина на фотографиях) — от 32 995 долларов, но позже в 2027 году появится самая доступная версия за 28 995 долларов. Для сравнения скажем, что новый Nissan Leaf (это теперь тоже кроссовер) стоит в США от 31 485 долларов.

Самое странное заявление GM в отношении обновлённого Chevrolet Bolt состоит в том, что его тираж будет ограничен — это означает, что Bolt вернулся ненадолго.

кроссовер США электромобиль новинки рестайлинг Chevrolet Chevrolet Bolt

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Конвейер длиной в семь тысяч километров и оглушительный провал: история Cadillac Allanté В первой половине нулевых Cadillac явил миру модель XLR, реализовав в ней собственное видение премиального родстера. В компании с ее помощью рассчитывали с наскока ворваться в люксовый сегм... 534 1 3 09.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия под толстым слоем ЛКП Легенды уходят, и сейчас, чтобы прокатиться на хорошем Mercedes-Benz W140, придется найти клуб любителей янгтаймеров, отыскать в нем владельца «шестисотого» и уговорить проехаться. Впрочем,... 5046 11 3 08.10.2025
Статьи / Ремонт Битая экзотика: кузовной ремонт Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe (X290) В прошлый раз мы рассказали про кузовной ремонт дизельного седана BMW 5 Series – относительно массовой модели, которая была популярна и у частников, и в корпоративных гаражах. Для контраста... 1962 1 4 08.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 12989 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12340 24 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10210 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
14 В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома
13 Светодиодные лампы в галогеновые фары: табу или иногда все же можно?
11 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
Новые комментарии
Change privacy settings