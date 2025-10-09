Chevrolet Bolt вернулся: только кроссовер, освежённый дизайн, новое «железо»

Корпорация General Motors представила компактный электрический кроссовер Chevrolet Bolt 2027 модельного года для североамериканского рынка, на старте продаж в январе он будет стоить от 29 990 долларов, но позже появится более доступная версия.

Изначально Chevrolet Bolt с приставкой EV дебютировал в 2016 году в формате компактвэна (его можно также назвать высоким хэтчбеком). В 2021 году Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более привлекательным кузовом и идентичной технической начинкой. В том же 2021 году GM вынуждена была провести массовый отзыв всех версий Bolt из-за дефектной батареи LG и риска её самовозгорания, производство и продажи Bolt были остановлены. В 2022 году GM возобновила выпуск Bolt EV и Bolt EUV на заводе Orion Assembly в штате Мичиган и в том же году семейство добилось лучших продаж в своей истории — в сумме в США было реализовано 62 045 шт.

В декабре 2023 года производство Bolt EV и Bolt EUV было окончательно свёрнуто, но ещё летом того же года гендиректор GM Мэри Барра объявила, что история Bolt на этом не закончена — мол, ждите продолжения. Дождались: сегодня представлен Chevrolet Bolt 2027 модельного года, который оказался комплексно обновлённым Bolt EUV, хэтчбека больше не будет. Производство обновлённого Chevrolet Bolt наладят не в Мичигане, а в штате Канзас на заводе Fairfax Assembly, специально «зачищенном» в прошлом году от бензиновых моделей — седана Chevrolet Malibu и кроссовера Cadillac XT4.

​Облик кроссовера обновлён малой кровью, чтобы можно было использовать старые кузовные штампы. Двухэтажные фары слиплись в типично китайскую «птичку», между верхним ярусом фар появилась чёрная перемычка, передний бампер стал чуть более угловатым, дизайн вентиляционной решётки теперь зависит от комплектации. Задний бампер тоже стал более мускулистым, а фонари обзавелись выступающими вниз клыками, вторящими силуэту эмблемы Chevrolet. Между тем дизайн 17-дюймовых колёсных дисков никак не изменился.

Салон тоже изрядно оквадратился, точнее только передняя панель: она обзавелась новым 11-дюймовым приборным экраном и новым 11,3-дюймовым мультимедийным экраном, под которым разместился новый, гораздо более удобный блок микроклимата с классическими кнопками и круглыми рукоятками (раньше круглых рукояток не было). Этажом ниже прописался выступ с полочкой беспроводной зарядки для смартфона (её тоже раньше не было). Селектор режимов трансмиссии переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку. Сам руль остался прежним, для него предусмотрена подогрев. Передние кресла могут быть оснащены не только подогревом, но и вентиляцией.

Максимальная мощность единственного электромотора, установленного на передней оси, увеличена с 204 до 213 л.с., но максимальный крутящий момент снизился с 360 до 229 Нм. Ёмкость батареи прежняя — 65 кВт·ч, но она полностью новая (поставщик не назван), литий-железо-фосфатная. Максимальная мощность зарядки постоянным током увеличена с 55 до 150 кВт. Зарядный разъём NACS позволяет подключать обновлённый Bolt к терминалам Tesla Supercharger. Расчётный запас хода на одной зарядке — 410 км по циклу EPA (раньше у кроссовера было 398 км). Оснащение электронными ассистентами водителя стало богаче, в виде опции будет доступен автопилот второго уровня Super Cruise.

Chevrolet Bolt в комплектации LT (синяя машина на фотографиях) будет стоить с учётом доставки от 29 990 долларов, в более спортивно выглядящей комплектации RS (красная машина на фотографиях) — от 32 995 долларов, но позже в 2027 году появится самая доступная версия за 28 995 долларов. Для сравнения скажем, что новый Nissan Leaf (это теперь тоже кроссовер) стоит в США от 31 485 долларов.

Самое странное заявление GM в отношении обновлённого Chevrolet Bolt состоит в том, что его тираж будет ограничен — это означает, что Bolt вернулся ненадолго.

