Chevrolet расстаётся с последним седаном: Malibu снимут с производства в ноябре

Корпорация General Motors официально подтвердила, что ближайшей осенью завершит производство среднеразмерного седана Malibu. Наследника у Malibu не будет, завод Fairfax Assembly в Канзас-Сити (США, штат Канзас), где производится Chevrolet Malibu для североамериканского рынка, перепрофилируют на выпуск компактных электромобилей Chevrolet Bolt нового поколения.

Слухи о грядущей безвременной отставке Chevrolet Malibu циркулируют в американской прессе с 2019 года в свете запущенного GM масштабного плана реструктуризации. Этот план предполагал отказ от малоприбыльных «углеводородных» моделей и подготовку к массовому производству разнокалиберных электромобилей нового поколения. Жертвами джи-эмовской оптимизации в США стали все традиционные легковушки Chevrolet, седаны и хэтчбеки. Минувшей зимой с производства сняли даже культовый спорткар Chevrolet Camaro, но у него через некоторое время всё же появится некий преемник, а вот наследника Malibu — последнего из американских седанов Chevrolet — в официальных планах GM нет.

Летопись Chevrolet Malibu ведётся с 1964 года, переднеприводный седан нынешнего девятого поколения на платформе E2XX без существенных изменений выпускается с 2015 года, даже на дежурный рестайлинг GM денег не выделила. В США Chevrolet Malibu сейчас предлагается только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (165 л.с., 250 Нм) и вариатором, прежде в гамме были дизельная и гибридная версии. Цены начинаются от 25 100 долларов.



Ещё в прошлом десятилетии Malibu находил в США более 200 тысяч покупателей ежегодно, затем спрос стал падать из-за оттока клиентов в сегмент кроссоверов, но в последний полный год продаж — 2023-й — спрос на Malibu вырос на 12,9% (по сравнению с продажами в 2022 году) до 130 342 шт. Для сравнения скажем, что Toyota Camry в прошлом году разошлась в США тиражом 290 649 шт. (-1,2%), Honda Accord — 197 947 шт. (+28%), Hyundai Sonata — 45 344 шт. (-18%). В первом квартале текущего года продажи Chevrolet Malibu в США снова пошли вниз: реализовано 32 749 шт. (-12,5%).



Вчера газета The Detroit News со ссылкой на представителя GM Кевина Келли сообщила, что производство Chevrolet Malibu на заводе Fairfax в Канзас-Сити прекратится в ноябре текущего года. На этом же заводе собирают соплатформенный кроссовер Cadillac XT4, его выпуск приостановят в первом квартале следующего года, так как завод Fairfax ждёт масштабная модернизация под выпуск «электричек». Реконструкцию планируется завершить к концу 2025 года, тогда завод возобновит выпуск Cadillac XT4 (возможно, это будет уже кроссовер следующего поколения) и начнёт производство недорогих электромобилей Chevrolet Bolt второго поколения на упрощённой версии платформы Ultium. Производство первого поколения компактвэна Chevrolet Bolt EV и кроссовера Chevrolet Bolt EUV завершилось в декабре прошлого года, их собирали на заводе Orion Assembly в пригороде Детройта.



Китайский Chevrolet Malibu

В строю пока остаются Chevrolet Malibu китайской и узбекской сборки, их дальнейшая судьба нам неизвестна. Продажи китайского Chevrolet Malibu в 2023 году сократились на 49% до 15 309 шт. и продолжили падать в первом квартале текущего года: реализовано 1369 шт. (-67,6%) — вряд ли с такими коммерческими показателями у Malibu есть будущее в Китае.



В общем, всё идёт к тому, что Chevrolet Malibu скоро окончательно станет историей. Более компактные седаны Chevrolet — например, Monza — продолжат жить за пределами США.

