Chevrolet Bolt уходит, чтобы потом вернуться в роли самого дешёвого электромобиля GM

В этом году General Motors снимет с производства не слишком успешные электромобили Bolt EV и Bolt EUV, но гендиректор американской корпорации Мэри Барра намекнула, что история Bolt на этом не закончится.

Chevrolet Bolt EV дебютировал в 2016 году в формате компактвэна (некоторые называют его высоким хэтчбеком) — это, мягко говоря, не самый популярный в США тип кузова, да и в Европе интерес покупателей к семейным однообъёмникам к тому времени уже начал угасать (в Европе Chevrolet Bolt EV продавался как Opel Ampera-e). Тем не менее модель была тепло встречена прессой из-за объективно хорошего на тот момент соотношения цены и запаса хода на одной зарядке. В 2019 году Bolt EV был модернизирован, запас хода на одной зарядке вырос с 383 до 417 км по циклу EPA.

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В 2021 году Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более привлекательным кузовом и идентичной технической начинкой. В том же году GM вынуждена была провести массовый отзыв всех версий Bolt из-за дефектной батареи LG и риска её самовозгорания, в августе производство и продажи Bolt были остановлены. В начале 2022 года в американских СМИ ходили слухи о том, что Bolt уже не вернётся, потому что GM на полных парах переходит к выпуску электромобилей третьего поколения (Bolt EV и Bolt EUV относятся ко второму), но ошиблись.

В апреле 2022 года GM возобновила выпуск Bolt EV и Bolt EUV на заводе Orion Assembly в штате Мичиган и в том же году семейство добилось лучших продаж в своей истории — в США было реализовано 38 120 шт., что на 53,5% больше, чем в 2021-м. В этом году дела у Bolt идут ещё лучше: за первый квартал продано 19 700 шт.

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Казалось бы, на седьмом году жизни Bolt наконец-то пришёл к успеху, но рост продаж во многом связан с большими скидками (около 5000 долларов): сейчас Bolt EV стоит в США от 26 500 долларов, Bolt EUV — от 27 800 долларов. Злые языки говорят, что GM продаёт Bolt EV и Bolt EUV практически по их себестоимости или даже себе в убыток, но проверить эту информацию невозможно. В любом случае, несмотря на растущие продажи, минувшей весной GM предупредила дилеров о скором завершении производства Bolt EV и Bolt EUV и необходимости до лета прекратить приём заказов, последние экземпляры сойдут с конвейера в третьем квартале этого года или чуть позже.

Спешный уход Болтов с рынка связан в тем, что ближайшей осенью должны начаться продажи компактного кроссовера Chevrolet Equinox EV — это уже электромобиль третьего поколения, в его основе лежит модульная платформа Ultium, намного более совершенная и экономически эффективная, чем платформа BEV II, на которой построены Bolt EV и Bolt EUV. Базовая версия Equinox EV будет стоить около 30 000 долларов, то есть меньше чем базовый Bolt EV без скидок.



Мэри Барра на фоне кроссовера Chevrolet Equinox EV

Весной после вводных от GM о скором завершении производства Bolt американцы во второй раз принялись прощаться с этой моделью и писать некрологи, но опять зря: гендиректор GM Мэри Барра в свежем интервью ведущему подкаста NPR Marketplace Каю Рисдаллу заявила, что Bolt — очень важная модель для корпорации и у неё много поклонников, сама Мэри Барра ездит именно на Bolt, но эту модель приходится снимать с производства, поскольку её платформа BEV II устарела и уступает место платформе Ultium. По сути, это означает, что Bolt нуждается в смене платформы и может вернуться через несколько лет в виде бюджетного электромобиля нового поколения.



Добавим, что весной прошлого года General Motors и Honda объявили о расширении заключённого в 2020 году альянса именно в сторону совместной разработки недорогих электромобилей. Первые «электрички» из новой бюджетной линейки выйдут на рынок в 2027 году, и одной из них, скорее всего, окажется новый Bolt, который, вероятно, будет стоить даже меньше, чем нынешний со скидками.

