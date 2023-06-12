Chevrolet Bolt уходит, чтобы потом вернуться в роли самого дешёвого электромобиля GM

Chevrolet Bolt EV дебютировал в 2016 году в формате компактвэна (некоторые называют его высоким хэтчбеком) — это, мягко говоря, не самый популярный в США тип кузова, да и в Европе интерес покупателей к семейным однообъёмникам к тому времени уже начал угасать (в Европе Chevrolet Bolt EV продавался как Opel Ampera-e). Тем не менее модель была тепло встречена прессой из-за объективно хорошего на тот момент соотношения цены и запаса хода на одной зарядке. В 2019 году Bolt EV был модернизирован, запас хода на одной зарядке вырос с 383 до 417 км по циклу EPA.
В 2021 году Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более привлекательным кузовом и идентичной технической начинкой. В том же году GM вынуждена была провести массовый отзыв всех версий Bolt из-за дефектной батареи LG и риска её самовозгорания, в августе производство и продажи Bolt были остановлены. В начале 2022 года в американских СМИ ходили слухи о том, что Bolt уже не вернётся, потому что GM на полных парах переходит к выпуску электромобилей третьего поколения (Bolt EV и Bolt EUV относятся ко второму), но ошиблись.
В апреле 2022 года GM возобновила выпуск Bolt EV и Bolt EUV на заводе Orion Assembly в штате Мичиган и в том же году семейство добилось лучших продаж в своей истории — в США было реализовано 38 120 шт., что на 53,5% больше, чем в 2021-м. В этом году дела у Bolt идут ещё лучше: за первый квартал продано 19 700 шт.
Казалось бы, на седьмом году жизни Bolt наконец-то пришёл к успеху, но рост продаж во многом связан с большими скидками (около 5000 долларов): сейчас Bolt EV стоит в США от 26 500 долларов, Bolt EUV — от 27 800 долларов. Злые языки говорят, что GM продаёт Bolt EV и Bolt EUV практически по их себестоимости или даже себе в убыток, но проверить эту информацию невозможно. В любом случае, несмотря на растущие продажи, минувшей весной GM предупредила дилеров о скором завершении производства Bolt EV и Bolt EUV и необходимости до лета прекратить приём заказов, последние экземпляры сойдут с конвейера в третьем квартале этого года или чуть позже.
Спешный уход Болтов с рынка связан в тем, что ближайшей осенью должны начаться продажи компактного кроссовера Chevrolet Equinox EV — это уже электромобиль третьего поколения, в его основе лежит модульная платформа Ultium, намного более совершенная и экономически эффективная, чем платформа BEV II, на которой построены Bolt EV и Bolt EUV. Базовая версия Equinox EV будет стоить около 30 000 долларов, то есть меньше чем базовый Bolt EV без скидок.
Весной после вводных от GM о скором завершении производства Bolt американцы во второй раз принялись прощаться с этой моделью и писать некрологи, но опять зря: гендиректор GM Мэри Барра в свежем интервью ведущему подкаста NPR Marketplace Каю Рисдаллу заявила, что Bolt — очень важная модель для корпорации и у неё много поклонников, сама Мэри Барра ездит именно на Bolt, но эту модель приходится снимать с производства, поскольку её платформа BEV II устарела и уступает место платформе Ultium. По сути, это означает, что Bolt нуждается в смене платформы и может вернуться через несколько лет в виде бюджетного электромобиля нового поколения.
Добавим, что весной прошлого года General Motors и Honda объявили о расширении заключённого в 2020 году альянса именно в сторону совместной разработки недорогих электромобилей. Первые «электрички» из новой бюджетной линейки выйдут на рынок в 2027 году, и одной из них, скорее всего, окажется новый Bolt, который, вероятно, будет стоить даже меньше, чем нынешний со скидками.
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