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  • Chevrolet Equinox EV: самый дешёвый электрокроссовер марки, есть двухмоторная версия

Chevrolet Equinox EV: самый дешёвый электрокроссовер марки, есть двухмоторная версия

09.09.2022 138 0 0

Корпорация General Motors раскрыла подробности о новом компактном электрическом кроссовере Chevrolet Equinox EV, но в продажу он поступит только через год — осенью 2023 года.

 

Equinox EV — очень важная и на данный момент самая дешёвая электрическая модель из американской линейки Chevrolet: стартовая цена составит около 30 000 долларов, тогда как «древний» субкомпактный Bolt EV стоит сейчас в США от 31 500 долларов. Дизайн Chevrolet Equinox EV был рассекречен ещё в начале этого года и собрал немало восторженных отзывов, а теперь состоялась более-менее полноценная премьера: раскрыты ключевые технические характеристики и комплектации.

В основе Equinox EV лежит новейшая джи-эмовская модульная платформа Ultium, то есть к бензиновому и довольно успешному в США Chevrolet Equinox электрический тёзка не имеет никакого отношения, а потому сравнивать их с точки зрения техники бессмысленно. GM не раскрывает размеров Equinox EV, но по данным журнала Autoblog электрический кроссовер длиннее, шире и ниже бензинового, а потому выглядит более спортивно и представительно. Ориентировочная габаритная длина — 4839 мм, колёсная база — 2954 мм, то есть по российским и европейским меркам это скорее среднеразмерный, а не компактный кроссовер, но в США своя градация, на местный среднеразмерный сегмент марка Chevrolet нацелила дебютироваший в июле кроссовер Blazer EV.

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Для Chevrolet Equinox EV заявлены сразу пять комплектаций (1LT, 2LT, 3LT, 2RS, 3RS) и две силовые установки на выбор: одномоторная переднеприводная выдает максимум 213 л.с. и 328 Нм, двухмоторная полноприводная — 294 л.с. и 469 Нм.

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Ёмкость батареи не объявлена, но, судя по пробегам на одной зарядке, будет, как минимум, два варианта. Базовая переднеприводная версия может проехать на одной зарядке 250 миль (402 км) по циклу EPA, с более ёмкой батареей — 300 миль (482 км), запас хода у двухмоторного Equinox EV — 280 миль (450 км). Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволят пополнить запас хода на 70 миль (112 км) за 10 минут. В салоне есть бортовая розетка мощностью 3 кВт.

Динамические характеристики кроссовера не раскрыты, зато известно, что управлять ускорением и замедлением можно одной педалью — акселератором, при отпускании которого активируется рекуперативное торможение.

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Интерьер Equinox EV выполнен в духе всех последних массовых кроссоверов Chevrolet — например, представленного недавно в Китае Seeker: двухэкранное табло, дующие в пупок центральные воздуховоды, круглые боковые воздуховоды, отдельный блок микроклимата с физическими клавишами и рукоятками. Приборный экран имеет диагональ 11 дюймов, мультимедийный — 11 либо 17,7 дюйма, за доплату предлагается проекционный экран на лобовое стекло.

В базовом оснащении заявлены новейшие электронные ассистенты водителя, в том числе автоматическое аварийное торможение при движении задним ходом и контраварийное подруливание, а за доплату предлагаются HD-камеры кругового обзора, цифровое салонное зеркало заднего вида и автопилот второго уровня Super Cruise. Объём багажника со сложенными задними сиденьями — 1614 л, дополнительного переднего багажника спереди нет.

Наружный и внутренний декор Equinox EV зависит от комплектации, размер колёсных дисков — 19, 20 либо 21 дюйм. Наружные дверные ручки — выдвижные. Для кузова доступна двухцветная окраска и панорамная стеклянная крыша со сдвижным люком.

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Осенью 2023 года Chevrolet Equinox EV поступит в продажу в ограниченном исполнении 2RS Limited Edition, а все регулярные комплектации, в том числе самая бюджетная 1LT за 30 000 долларов выйдут на рынок в течение 2024 года. Производиться Chevrolet Equinox EV будет на мексиканском заводе GM в Рамос-Ариспе, здесь же собирают бензиновый Equinox для американского рынка.

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