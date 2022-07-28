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Новый глобальный кроссовер Chevrolet Seeker адресовали молодёжи

28.07.2022 141 0 0

Компактный паркетник пока представлен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 и передним приводом. В продажу SUV поступит до конца нынешнего года.

 

Внешность нового кроссовера Chevrolet Seeker еще в апреле рассекретил минпром КНР, а теперь в Шанхае состоялась полноценная презентация. Как несложно догадаться, именно Китай станет первым рынком для новинки, и только там пока налажено производство – за выпуск отвечает СП GM и SAIC. Однако местным «эксклюзивом» паркетник все же не будет: он доберется и до других стран, правда, их список еще не озвучен (между тем кросс уже ловили в Штатах, так что Северная Америка, очевидно, есть в планах). К слову, объявлено, что Seeker адресован, прежде всего, молодежной аудитории.

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Длина паркетника равна 4537 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1564 мм (с рейлингами – 1572 мм), колесная база – 2700 мм. Таким образом, по своим габаритам в глобальной линейке Chevrolet новый SUV расположится между кроссами Trailblazer и Equinox.

У Chevrolet Seeker двухэтажная головная оптика (сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней, ниже идут вертикальные блоки основных фар), на радиаторной решетке красуется декоративная хромированная плашка с раздвоенными концами, а задние фонари вопреки нынешней моде сделали раздельными – с четко выраженными «подковами». Паркетнику положены 17- или 18-дюймовые колеса. Кроме того, у Seeker есть «оспортивленная» версия RS (она-то и запечатлена на фирменных фото), ее особенности – черный декор снаружи и красные акценты внутри. Наконец, в Китае кузов кросса может быть окрашен в «потрясающий золотой цвет» — и это якобы впервые для модели GM на «поднебесном» рынке.

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Интерьер оформили в стиле китайского Chevrolet Tracker RS. Так, Seeker тоже досталось нестандартное табло: виртуальная «приборка» расположена поверх корпуса, в который заключен тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), при этом последний повернут к водителю. Мультимедиа – с беспроводным подключением Apple CarPlay и функцией обновления «по воздуху». В списке оборудования еще значатся климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних кресел, панорамный люк в крыше.

Китайцам Chevrolet Seeker предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 179 л.с. и вариатором, привод только передний. Не исключено, что в других странах техника будет иной, вдобавок на других рынках у кросса может появиться полноприводная версия.

В Поднебесной продажи стартуют в этом году, цены еще не объявлены.

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