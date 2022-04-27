Кроссовер Chevrolet Tracker вместе с мощным мотором обрёл новый салон

Накануне китайское подразделение Chevrolet раскрыло облик «оспортивленного» кросса Tracker RS: у такого исполнения радиаторная решетка с крупными ячейками вместо горизонтальных полосок, глянцевая черная вставка на заднем бампере, плюс двухцветные 17-дюймовые колеса. Ранее мы предположили, что в салоне новой версии радикальных перемен не будет. Но сегодня марка распространила вторую порцию фирменных картинок, и мы признаем, что ошибались: интерьер переделан гораздо серьезнее, чем экстерьер.
Итак, Chevrolet Tracker RS получил новые переднюю панель и селектор коробки, еще модернизирован тоннель, появился электромеханический ручник. Если смотреть прямо, то кажется, что модели досталось ставшее уже привычным единое табло. Но на самом деле виртуальная «приборка» расположена поверх корпуса, в который заключен тачскрин мультимедийной системы. Каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма, тогда как у прочих Трэкеров мультимедиа с 8-дюймовым отдельно стоящим планшетом (цифровых приборов у таких кроссов нет). К слову, у Tracker RS центральный экран повернут на 9 градусов к водителю. Скорее всего, впоследствии аналогичный интерьер получат и остальные модификации.
Напомним, прежде моторная гамма кроссовера состояла исключительно из бензиновых «турботроек»: «простые» машины китайского производства оснащаются двигателями 1.0 и 1.3 мощностью 125 и 165 л.с. соответственно, а сделанным в Бразилии Трэкерам положены движки 1.0 и 1.2 с отдачей в 113 и 133 л.с. У «эрэски» же другой мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 184 л.с. (250 Нм). Двигатель сочетается с вариатором, полного привода у паркетника в Поднебесной нет, только передний.
Заявлено, что первую «сотню» Chevrolet Tracker RS наберет за 7,8 секунды, тогда как паркетник с «турботройкой» 1.3 и тем же CVT проделает это упражнение за 8,9 секунды. Максимальная скорость новой версии все еще не названа, показатель для модели с 1.3T – 198 км/ч, для кроссовера с базовым 1.0T – 180 км/ч.
В Китае Tracker RS стартует позже на этой неделе. Вероятно, аналогичный вариант появится у модели и в других странах.
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