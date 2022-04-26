Кроссовер Chevrolet Tracker стал мощнее в новой топ-версии RS

Кросс Chevrolet Tracker актуального поколения дебютировал в 2019 году. Прежде моторная гамма модели состояла исключительно из бензиновых «турботроек»: машины китайского производства оснащаются моторами 1.0 и 1.3 мощностью 125 и 165 л.с. соответственно, а сделанным в Бразилии Трэкерам положены движки 1.0 и 1.2 с отдачей в 113 и 133 л.с. Теперь же линейка расширена за счет RS-версии с «турбочетверкой» 1.5, правда, такой паркетник пока адресован лишь «поднебесному» рынку.

Chevrolet Tracker RS 1 / 4 Chevrolet Tracker RS 2 / 4 Chevrolet Tracker RS 3 / 4 Chevrolet Tracker RS 4 / 4

Полуторалитровый турбомотор выдает 184 л.с. и 250 Нм, он работает в паре с вариатором. Полного привода у кроссовера в Китае нет, только передний. Заявлено, что первую «сотню» Chevrolet Tracker RS наберет за 7,8 секунды, тогда как паркетник с «турботройкой» 1.3 и тем же CVT проделает это упражнение за 8,9 секунды. Максимальная скорость «эрэски» не названа, показатель для модели с 1.3T – 198 км/ч, для кроссовера с базовым 1.0T – 180 км/ч.



Chevrolet Tracker RS

Внешние отличия Tracker RS от прочих исполнений – радиаторная решетка с крупными ячейками вместо горизонтальных полосок, глянцевая черная вставка на заднем бампере, плюс двухцветные 17-дюймовые колеса. Интерьер еще не показали, но внутри кардинальных перемен, скорее всего, не будет – максимум, иные материалы отделки.



Полноценную премьеру Chevrolet Tracker RS проведут в Китае 29 апреля, тогда же объявят цены. Паркетник с «турботройками» сегодня стоит 118 900 – 139 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 335 000 – 1 571 000 рублей по текущему курсу. Вероятно, позже версия RS появится и в других странах.

Интерьер Chevrolet Tracker Redline для Китая. Фишки такой версии – черно-красный декор

Между тем в этом году производство Tracker нынешней генерации наладят в Узбекистане на предприятии UzAuto. И пусть концерн General Motors принял решение об уходе с российского рынка, но массовые Шеви, поставляемые в РФ из соседних стран (экс-Равоны; сборка еще налажена в Казахстане), в теории могут остаться. Правда, если это все же и произойдет, то Трэкер в ближайшем будущем в РФ ждать все равно не стоит.

