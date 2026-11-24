Бренд Infiniti, входящий в состав японской компании Nissan, выпускал модель под названием Q50 с 2013 по 2024 годы. На домашнем рынке у неё есть близнец – Nissan Skyline – причём он по-прежнему находится в строю, хотя и ожидает смены генерации. Ранее сообщалось, что ближайшим родственником этой модели станет возрождённый Infiniti Q50. И да, новый спортседан в линейке премиальной марки действительно ожидается, но, как оказалось, его имя может оказаться иным.

Рендер нового спортседана Infiniti

Как сообщает издание Edmunds со ссылкой на одного из топ-менеджеров Nissan и Infiniti Понца Пандикатиру, спортивный седан, готовящийся к выпуску под маркой Инфинити, может получить в качестве названия литеру «G», вероятно, с неким новым числовым индексом (ранее уже выпускались автомобили с разными типами кузова с обозначениями G20, G25, G35 и G37). Отметим, официальных заявлений по поводу названия грядущей четырёхдверки от компании пока не было.

На фото: Infiniti G37 2011 модельного года

Ожидается, что новый спортседан Infiniti разделит технику с будущим Nissan Skyline четырнадцатого поколения, который будет продаваться в Японии и Европе. По предварительным данным, ему могут оставить нынешнюю начинку: речь идёт о 3,0-литровом битурбомоторе V6 серии VR30DDTT, максимальная мощность которого составляет 405 л.с. В свою очередь, отдача у «заряженной» модификации Skyline 400R Nismo равна 420 л.с.

Ранее предполагалось, что у будущего спортивного седана Infiniti этот двигатель будет форсирован примерно до 450 л.с. Кроме того, по данным зарубежных СМИ, в пару этому мотору, вероятно, смогут предложить не только семиступенчатый автомат, а также и механическую коробку передач в качестве альтернативы.

На фото: Infiniti Q50, отправленный в отставку в 2024 году

Официальной информации о том, как будет выглядеть грядущая спортивная четырёхдверка Infiniti, пока нет. Судя по всему, полноценная тизерная кампания стартует позже. Однако дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко ещё в прошлом году предположил, какой окажется внешность потенциальной новинки. Ожидается, что спортседан дебютирует в 2027 году.

Напомним, не все «горячие» проекты производителя идут, как задумывалось. Так, в середине минувшего лета стало известно о том, что Infiniti примерно на один год отложила выпуск своего «заряженного» внедорожника QX80 Red Sport. Ожидалось, что у мотора Infiniti QX80 Red Sport отдача составит около 608 л.с. (для сравнения, у стандартного варианта с прибавкой Sport к названию мощность битурбомотора V6 объёмом 3,5 литра равна 456 л.с.).

Несмотря на то, что проект «заряженного» внедорожника был отложен, предварительный ценник у него есть. Предполагается, что его стоимость составит около 133,3 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 10,9 млн рублей по текущему курсу.