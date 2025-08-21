То, что доктор прописал: Infiniti Q50 вернётся как спортседан с мощным V6 и МКП

Возрождённый среднеразмерный седан Infiniti получит эффектный дизайн с круглыми фонарями на корме, напоминающими о классических Nissan Skyline, стандартный задний привод и бензиновый битурбомотор V6 мощностью около 450 л.с., в пару которому можно будет выбрать механическую коробку передач. Ожидается, что переосмысленный Infiniti Q50 вернётся на американский рынок во второй половине 2027 года.

Ровно год назад мы сообщали о том, что Infiniti Q50 уходит с американского рынка, производство этой модели завершено, дилеры распродают оставшиеся на складах экземпляры. Между тем в Японии карьера младшего премиального седана продолжается — правда, здесь он называется Nissan Skyline, так как в Японии бренд Infiniti официально не представлен. Американский модельный ряд Infiniti нынче состоит из одних кроссоверов и флагманского внедорожника QX80.

В начале текущего десятилетия Infiniti рассчитывала со временем заменить Q50 электрическим седаном, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, в связи с чем стратегию развития премиального бренда пришлось пересматривать: проект электроседана был заморожен, а ему на смену, как только что выяснилось, придёт новый бензиновый Infiniti Q50, причём в весьма «горячем» исполнении, нацеленном на опытных петролхедов.

Деловое издание Automotive News, ссылаясь на свои источники в Infiniti, сообщило, что новый седан, обозначенный как Q50S, вчера показали американским дилерам на видеоролике, а выход на рынок запланирован на вторую половину 2027 года. Новый Infiniti Q50 будет иметь весьма эффектный, неоклассический дизайн, отсылающий к культовым версиям Nissan Skyline (на корме были замечены круглые фонари), и классическую компоновку.

Основным и, возможно, единственным двигателем у нового Q50 будет заслуженный 3,0-литровый V6 серии VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами, что ставится на актуальный Nissan Skyline Nismo, но его форсируют до примерно 450 л.с., а особо уверенным в себе клиентам этот двигатель предложат в паре с «механикой» (Skyline Nismo предлагается только с 7-ступенчатым «автоматом»). Привод по умолчанию будет задним, но есть шанс и на появление полноприводной версии, которая может оказаться востребованной в северных штатах с их суровыми зимами.

Маркетологи Infiniti ожидают, что новый Q50 привлечёт хорошо обеспеченных мужчин возрастом 50 лет и старше, которые в 2000-х покупали себе седаны и купе Infiniti G35, а теперь испытывают ностальгию по этим машинами — новый Q50 должен вернуть им ощущение молодости. Ясно, что сильно много таких машин не продашь, новый Q50 будет нишевой моделью, но он должен улучшить сильно поблекший за последние годы имидж Infiniti.

Добавим, что в первой половине текущего года марка Infiniti продала в США только 25 492 автомобиля, это на 9% меньше по сравнению с продажами в январе-июне 2024 года. Для сравнения скажем, что продажи марки Acura в США за тот же период выросли на 6,8% до 68 386 автомобилей, марка Lexus реализовала 178 966 машин (+7%).

