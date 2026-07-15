Infiniti отложила выпуск «заряженного» внедорожника QX80 Red Sport

Принадлежащий японской компании Nissan премиальный бренд Infiniti выпускает свой полноразмерный внедорожник с 2004 года, хотя изначально он был представлен под индексом QX56. Второе поколение появилось в 2010-м, четыре года спустя модель пережила рестайлинг, в рамках которого сменила имя на QX80. В марте 2024-го был представлен внедорожник актуального третьего поколения, а в августе 2025 года линейку пополнил вариант Sport – со своими особенностями, но со стандартной техникой.

На фото: Infiniti QX80 Sport 1 / 3 На фото: Infiniti QX80 Sport 2 / 3 На фото: Infiniti QX80 Sport 3 / 3

Отметим, актуальный внедорожник оснащается бензиновым 456-сильным битурбомотором V6 объёмом 3,5 литра, его максимальный крутящий момент равен 700 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом, привод – задний или полный. Тем не менее, ранее в компании всерьёз задумались о том, чтобы выпустить «заряженный» вариант Infiniti QX80 с более мощной «начинкой».

На фото: концепт Infiniti QX80 Track Spec

Результатом этих изысканий стали два концепта. Так, в августе 2025-го японская марка презентовала Infiniti QX80 Track Spec. Этот шоу-кар оснастили той же битурбошестёркой, однако с иной системой турбонаддува и пересмотренной выхлопной системой. В результате максимальная мощность мотора увеличилась до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм.

Второй концепт – Infiniti QX80 R-Spec – был показан в октябре прошлого года. Его снабдили модернизированным битурбомотором V6 серии VR38DETT объёмом 3,8 литра, который достался шоу-кару от Nissan GT-R Nismo. Двигателю достались турбонаддувы Garrett серии G, система управления двигателем Motec, воздухозаборник с двумя передними промежуточными охладителями, выпускные коллекторы ETS и улучшенная топливная система. Итогом стало увеличение отдачи с 608 до 1014 л.с.

На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec

Как сообщалось ранее, серийный «заряженный» внедорожник получит название QX80 Red Sport. Стоит напомнить, что ранее такая прибавка к названию была, к примеру, у седана Infiniti Q50, который был отправлен в отставку в 2024-м, но сейчас производитель продолжает заниматься подготовкой его преемника. По неподтвержденным данным, отдача мотора Infiniti QX80 Red Sport должна была составить около 608 л.с., плюс ему обещали улучшенную динамику.

Причём появиться «горячая» модификация, по плану, должна была в декабре 2026-го. Однако теперь стало известно о том, что сроки дебюта «заряженной» новинки, вероятно, сдвинутся: как сообщает Automotive News, дата выхода Infiniti QX80 Red Sport, скорее всего, сдвинется более чем на год. В компании это объяснили необходимостью пересмотра проекта грядущей новинки.

«Мы знаем, что у нас есть всего один шанс произвести первое впечатление, когда речь заходит об этом типе продукции, – сказал агентству глава Infiniti в Северной и Южной Америке Эрик Ледье. – Приступив к работе над проектом, мы поняли, что одной мощности недостаточно». Кстати, ожидается, что мощность мотора «горячей» версии окажется выше предполагаемых 608 л.с. Помимо этого, QX80 Red Sport, вероятно, получит улучшения в шасси, тормозной системе, а также изменения в дизайне экстерьера и интерьера.

По предварительным данным, Infiniti QX80 Red Sport окажется дороже примерно на 30 000 долларов по сравнению со «стандартным» исполнением QX80 Sport. На сегодняшний день на одном из главных для модели американском рынке цена такого внедорожника равна 103 285 долларов (эквивалентно примерно 8,07 млн рублей по текущему курсу). Это значит, что покупка варианта Red Sport обойдётся примерно в 133,3 тыс. долларов (около 10,4 млн рублей).