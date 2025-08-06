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  • Какие времена, такой и спорт: Infiniti QX80 обзавёлся в США версией Sport и подорожал

Какие времена, такой и спорт: Infiniti QX80 обзавёлся в США версией Sport и подорожал

06.08.2025 252 0 0

Премиальная марка Infiniti, принадлежащая компании Nissan, представила версию Sport флагманского внедорожника QX80 нового поколения: выглядит она эффектно и богато оснащена, но, увы, не предлагает никаких улучшений по части производительности.

Компания Nissan, напомним, находится в глубоком кризисе и сейчас экономит на всём, на чём может, поэтому представленный сегодня Infiniti QX80 Sport — это просто очередная попытка минимальными усилиями стрясти с американского клиента побольше денежек: за псевдоспортивный внедорожник с учётом доставки ему предлагается выложить минимум 104 140 долларов!

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Напомним, что в новое, третье по счёту поколение Infiniti QX80 перешёл в прошлом году: он сохранил раму, но лишился мотора V8 — теперь все версии внедорожника оснащаются 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 (456 л.с., 700 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», привод — задний либо полный, но версия Sport предлагается только с полным приводом. Какие-либо доработки для шасси и силового агрегата не заявлены.

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К внешним особенностям версии Sport относятся уникальный рисунок гигантской радиаторной решётки, выпяченный сплиттер под передним бампером, полностью чёрный наружные декор вместо серебристого и чёрные 22-дюймовые колёса уникального дизайна. Основной цвет кузова при этом не обязательно чёрный — можно выбрать белый, серый или синий. Салон отделан в чёрно-синей палитре с графитовым блеском, комплектация богатая, в неё входит в том числе аудиосистема Klipsch с 24 динамиками, часть которых встроена в подголовники передних кресел.

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К 2026 модельному году Infiniti QX80, кроме того, немного подорожал во всех прежних комплектациях: автомобиль в базовой комплектации Pure с задним приводом теперь стоит 85 940 долларов с учётом доставки, тогда как аналогичный QX80, относящийся к 2025 модельному году, стоит 84 445 долларов. Стоимость доставки выросла с 1995 до 2190 долларов. Комплектации Sensory больше нет — её фактически заменила версия Sport. Infiniti QX80 в топовой комплектации Autograph теперь стоит 113 690 долларов против 112 590 долларов в 2025 модельном году.

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Добавим, что смена поколения пошла Infiniti QX80 на пользу: его продажи в США в первой половине этого года выросли на 47,1% до 6936 шт., но все остальные модели бренда в минусе, поэтому общие продажи Infiniti в первом полугодии снизились на 0,6% до 24 992 автомобилей.

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