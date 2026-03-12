У внедорожника Infiniti QX80 может появиться «заряженная» версия Red Sport

По предварительным данным, отдача у «горячего» варианта японского SUV может составить 608 л.с. (на 152 л.с. больше по сравнению с актуальным обычным QX80).

Премиальная японская марка Infiniti, принадлежащая компании Nissan, начала выпускать полноразмерный внедорожник в 2004 году, причём изначально он продавался под индексом QX56. Первая смена генерации прошла в 2010-м, а четыре года спустя модель пережила рестайлинг, в ходе которого название сменилось нынешним – QX80. Внедорожник актуального третьего поколения дебютировал в марте 2024-го, а серийное исполнение Sport – со стандартной техникой – пополнило линейку в августе 2025 года.

На фото: Infiniti QX80 Sport

Теперь появилась информация о том, что внедорожник может обзавестись «горячей» версией Red Sport. Отметим, ранее такая прибавка к названию была, к примеру, у седана Infiniti Q50, который отправили в отставку в 2024-м. Однако уже известно, что сейчас производитель готовит его преемника: тот получит мощный мотор V6 и механическую коробку передач.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами бренда, новая «заряженная» версия Infiniti QX80, в случае, если проекту дадут «зелёный свет», получит более мощную технику по сравнению с актуальным внедорожником. Отметим, у нынешнего QX80 под капотом располагается бензиновый 456-сильный битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 700 Нм), работающий в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод – задний или полный.

На фото: концепт Infiniti QX80 Track Spec

По данным агентства, поклонники марки по достоинству оценили пару прошлогодних концептов: одним из них стал рассекреченный в августе Infiniti QX80 Track Spec. В первом случае шоу-кар оснастили той же битурбошестёркой, но с новой системой турбонаддува и пересмотренной выхлопной системой. В итоге его максимальная мощность выросла до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм.

Второй концепт был показан в октябре 2025-го, им стал QX80 R-Spec. Ему от спорткара Nissan GT-R Nismo достался модернизированный битурбомотор V6 серии VR38DETT объёмом 3,8 литра. Двигатель получил турбонаддувы Garrett серии G, систему управления двигателем Motec, воздухозаборник с двумя передними промежуточными охладителями, выпускные коллекторы ETS и улучшенную топливную систему. В результате максимальная отдача двигателя V6 была увеличена до 1014 л.с. (у спорткара – 608 л.с.).

На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec

По предварительным данным, у серийного «горячего» внедорожника Infiniti QX80 Red Sport максимальная мощность, вероятно, составит около 608 л.с. Скорее всего, его снабдят модернизированной версией нынешней техники. По информации агентства, такая новинка может появиться весной 2027 года, а выпускать её планируется лимитированным тиражом – по 600 экземпляров в год. Помимо этого, источники предполагают, что в 2028 году семейство пополнит флагманская модификация внедорожника с 689-сильной «начинкой».

Ожидается, что ценник Infiniti QX80 Red Sport окажется примерно на 10% выше по сравнению со стоимостью актуального внедорожника со стандартной техникой в топовом исполнении Autograph. Его цена в США на сегодняшний день составляет 112 195 долларов (эквивалентно примерно 8,89 млн рублей по текущему курсу). Это значит, что ориентировочный ценник варианта Red Sport составит порядка 123 400 долларов (около 9,77 млн рублей).