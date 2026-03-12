Новинки ×
  • У внедорожника Infiniti QX80 может появиться «заряженная» версия Red Sport

У внедорожника Infiniti QX80 может появиться «заряженная» версия Red Sport

12.03.2026 40 0 0
У внедорожника Infiniti QX80 может появиться «заряженная» версия Red Sport

По предварительным данным, отдача у «горячего» варианта японского SUV может составить 608 л.с. (на 152 л.с. больше по сравнению с актуальным обычным QX80).

Премиальная японская марка Infiniti, принадлежащая компании Nissan, начала выпускать полноразмерный внедорожник в 2004 году, причём изначально он продавался под индексом QX56. Первая смена генерации прошла в 2010-м, а четыре года спустя модель пережила рестайлинг, в ходе которого название сменилось нынешним – QX80. Внедорожник актуального третьего поколения дебютировал в марте 2024-го, а серийное исполнение Sport – со стандартной техникой – пополнило линейку в августе 2025 года.

На фото: Infiniti QX80 Sport

Теперь появилась информация о том, что внедорожник может обзавестись «горячей» версией Red Sport. Отметим, ранее такая прибавка к названию была, к примеру, у седана Infiniti Q50, который отправили в отставку в 2024-м. Однако уже известно, что сейчас производитель готовит его преемника: тот получит мощный мотор V6 и механическую коробку передач.

Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами бренда, новая «заряженная» версия Infiniti QX80, в случае, если проекту дадут «зелёный свет», получит более мощную технику по сравнению с актуальным внедорожником. Отметим, у нынешнего QX80 под капотом располагается бензиновый 456-сильный битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра (максимальный крутящий момент – 700 Нм), работающий в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод – задний или полный.

На фото: концепт Infiniti QX80 Track Spec

По данным агентства, поклонники марки по достоинству оценили пару прошлогодних концептов: одним из них стал рассекреченный в августе Infiniti QX80 Track Spec. В первом случае шоу-кар оснастили той же битурбошестёркой, но с новой системой турбонаддува и пересмотренной выхлопной системой. В итоге его максимальная мощность выросла до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм.

Второй концепт был показан в октябре 2025-го, им стал QX80 R-Spec. Ему от спорткара Nissan GT-R Nismo достался модернизированный битурбомотор V6 серии VR38DETT объёмом 3,8 литра. Двигатель получил турбонаддувы Garrett серии G, систему управления двигателем Motec, воздухозаборник с двумя передними промежуточными охладителями, выпускные коллекторы ETS и улучшенную топливную систему. В результате максимальная отдача двигателя V6 была увеличена до 1014 л.с. (у спорткара – 608 л.с.).

На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec

По предварительным данным, у серийного «горячего» внедорожника Infiniti QX80 Red Sport максимальная мощность, вероятно, составит около 608 л.с. Скорее всего, его снабдят модернизированной версией нынешней техники. По информации агентства, такая новинка может появиться весной 2027 года, а выпускать её планируется лимитированным тиражом – по 600 экземпляров в год. Помимо этого, источники предполагают, что в 2028 году семейство пополнит флагманская модификация внедорожника с 689-сильной «начинкой».

Ожидается, что ценник Infiniti QX80 Red Sport окажется примерно на 10% выше по сравнению со стоимостью актуального внедорожника со стандартной техникой в топовом исполнении Autograph. Его цена в США на сегодняшний день составляет 112 195 долларов (эквивалентно примерно 8,89 млн рублей по текущему курсу). Это значит, что ориентировочный ценник варианта Red Sport составит порядка 123 400 долларов (около 9,77 млн рублей).

внедорожник авторынок слухи новинки Infiniti Infiniti QX80
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика и сюрпризы ЛКП Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн пол... 822 0 0 11.03.2026
Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 2978 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 641 16 1 09.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77517 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47488 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18122 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
16 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
4 Новый план развития Renault Group: 36 новинок до 2030 года и урезание...
4 Dacia рассекретила внешность кросс-универсала Striker
Новые комментарии
Change privacy settings