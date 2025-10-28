Новинки ×
  • Infiniti QX80 R-Spec получил от Nissan GT-R Nismo бутурбомотор V6 с отдачей более 1000 л.с.

Infiniti QX80 R-Spec получил от Nissan GT-R Nismo бутурбомотор V6 с отдачей более 1000 л.с.

28.10.2025 303 0 0

Живая премьера рассекреченного мощного внедорожника пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе, которая откроет свои двери в начале ноября 2025 года.

Премиальный бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, начал выпуск своего полноразмерного внедорожника в 2004 году. Изначально он был представлен под индексом QX56. Первая смена генерации прошла в 2010-м, а четыре года спустя модель пережила рестайлинг, в ходе которого название изменили на нынешнее – QX80. Внедорожник актуального третьего поколения дебютировал в марте 2024-го, а серийное исполнение Sport (со стандартной техникой) присоединилось к линейке в августе 2025 года.

На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec
1 / 3
На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec
2 / 3
На фото: концепт Infiniti QX80 R-Spec
3 / 3

Не исключено, что в дальнейшем у Infiniti QX80 всё-таки появится вариант с более мощной «начинкой», а пока что компания пытается привлечь больше внимания к соответствующему сегменту. С этой целью марка создала QX80 R-Spec, который дебютировал в статусе концепта, его живая премьера пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе на следующей неделе.

Главной изюминкой шоу-кара является установленный под капотом модернизированный битурбомотор V6 серии VR38DETT объёмом 3,8 литра, который Infiniti QX80 R-Spec получил от спорткара Nissan GT-R Nismo. Он получил турбонаддувы Garrett серии G, систему управления двигателем Motec, воздухозаборник с двумя передними промежуточными охладителями, выпускные коллекторы ETS и улучшенную топливную систему.

В результате максимальная отдача двигателя V6 была увеличена до 1014 л.с. (показатель спорткара Nissan GT-R Nismo – 608 л.с.). Стоит отметить, что этот результат на 322 л.с. больше по сравнению с потенциальным конкурентом на американском рынке – топовым внедорожником Cadillac Escalade-V.

1 / 2
2 / 2

Ещё концепт Infiniti QX80 R-Spec может похвастаться модернизированной подвеской с койловерами MCS и пружинами Eibachers, новой рулевой рейкой со специальным рулевым валом, модифицированными поворотными кулаками, особенными карбон-керамическими тормозами R35 GT-R с жёлтыми суппортами.

1 / 2
2 / 2

Кузов Infiniti QX80 R-Spec окрашен в сине-фиолетовый цвет, который меняет оттенки в зависимости от освещения. Нижняя часть переднего бампера получила дополнительный узкий воздухозаборник, противотуманки с рисунком в виде сот и сплиттер из углеволокна, на боковинах появились глянцевые накладки на пороги и расширенные колёсные арки, а корму украсили диффузором и четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы (по два слева и справа). Внедорожник также получил 24-дюймовые диски в стиле GT-R, обутые в шины Yokohama Parada Spec-X.

Суда по всему, Infiniti QX80 R-Spec так и останется концептом, однако компания, вероятно, всё же думает в направлении серийной «заряженной» версии внедорожника. Не исключено, что в её основу ляжет шоу-кар QX80 Track, показанный минувшим летом. Напомним, этот вариант оснастили модернизированной бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,5 литра, её мощность равна 659 л.с., а крутящий момент – 1016 Нм, в пару предлагается только девятиступенчатый гидромеханический автомат.

внедорожник концепты выставки ДВС новинки Infiniti Infiniti QX80 Nissan Nissan GT-R
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 119 0 0 28.10.2025
Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 467 2 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 551 7 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14725 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13264 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12450 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
7 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings