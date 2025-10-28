Infiniti QX80 R-Spec получил от Nissan GT-R Nismo бутурбомотор V6 с отдачей более 1000 л.с.

Живая премьера рассекреченного мощного внедорожника пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе, которая откроет свои двери в начале ноября 2025 года.

Премиальный бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, начал выпуск своего полноразмерного внедорожника в 2004 году. Изначально он был представлен под индексом QX56. Первая смена генерации прошла в 2010-м, а четыре года спустя модель пережила рестайлинг, в ходе которого название изменили на нынешнее – QX80. Внедорожник актуального третьего поколения дебютировал в марте 2024-го, а серийное исполнение Sport (со стандартной техникой) присоединилось к линейке в августе 2025 года.

Не исключено, что в дальнейшем у Infiniti QX80 всё-таки появится вариант с более мощной «начинкой», а пока что компания пытается привлечь больше внимания к соответствующему сегменту. С этой целью марка создала QX80 R-Spec, который дебютировал в статусе концепта, его живая премьера пройдёт в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе на следующей неделе.

Главной изюминкой шоу-кара является установленный под капотом модернизированный битурбомотор V6 серии VR38DETT объёмом 3,8 литра, который Infiniti QX80 R-Spec получил от спорткара Nissan GT-R Nismo. Он получил турбонаддувы Garrett серии G, систему управления двигателем Motec, воздухозаборник с двумя передними промежуточными охладителями, выпускные коллекторы ETS и улучшенную топливную систему.

В результате максимальная отдача двигателя V6 была увеличена до 1014 л.с. (показатель спорткара Nissan GT-R Nismo – 608 л.с.). Стоит отметить, что этот результат на 322 л.с. больше по сравнению с потенциальным конкурентом на американском рынке – топовым внедорожником Cadillac Escalade-V.

Ещё концепт Infiniti QX80 R-Spec может похвастаться модернизированной подвеской с койловерами MCS и пружинами Eibachers, новой рулевой рейкой со специальным рулевым валом, модифицированными поворотными кулаками, особенными карбон-керамическими тормозами R35 GT-R с жёлтыми суппортами.

Кузов Infiniti QX80 R-Spec окрашен в сине-фиолетовый цвет, который меняет оттенки в зависимости от освещения. Нижняя часть переднего бампера получила дополнительный узкий воздухозаборник, противотуманки с рисунком в виде сот и сплиттер из углеволокна, на боковинах появились глянцевые накладки на пороги и расширенные колёсные арки, а корму украсили диффузором и четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы (по два слева и справа). Внедорожник также получил 24-дюймовые диски в стиле GT-R, обутые в шины Yokohama Parada Spec-X.

Суда по всему, Infiniti QX80 R-Spec так и останется концептом, однако компания, вероятно, всё же думает в направлении серийной «заряженной» версии внедорожника. Не исключено, что в её основу ляжет шоу-кар QX80 Track, показанный минувшим летом. Напомним, этот вариант оснастили модернизированной бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,5 литра, её мощность равна 659 л.с., а крутящий момент – 1016 Нм, в пару предлагается только девятиступенчатый гидромеханический автомат.