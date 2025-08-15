Выставки ×
  • Внедорожник Infiniti QX80 «оброс» парой концептов с приставками Track и Terrain

Внедорожник Infiniti QX80 «оброс» парой концептов с приставками Track и Terrain

15.08.2025 62 0 0

Живая презентация трекового и приключенческого вариантов полноразмерного SUV прошла в рамках Pebble Beach Concours d'Elegance.

Японская марка Infiniti, принадлежащая компании Nissan, начала выпускать свой полноразмерный внедорожник в 2004 году, при этом изначально у него было название QX56. Модель первый раз сменила генерацию в 2010-м, а в 2014-м пережила рестайлинг, в рамках которого имя изменили на актуальное QX80. Автомобиль нынешнего третьего поколения дебютировал в марте 2024-го. Теперь бренд подготовил пару новых концептов на базе этого внедорожника.

На фото: концепт Infiniti QX80 Track Spec

Одним из концептов, подготовленных к Pebble Beach Concours d'Elegance`2025, стал Infiniti QX80 Track Spec. Если впоследствии у модели появится соответствующая спецверсия, она, вероятно, сможет побороться за клиентов с «заряженным» внедорожником Cadillac Escalade-V. Стоит отметить, что у актуального QX80 сейчас есть исполнение с названием Sport, однако «начинка» у него стандартная, а вот у Track Spec она мощнее.

Концепт оснастили модернизированной бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,5 литра с новой системой турбонаддува и пересмотренной выхлопной системой. В результате максимальную мощность двигателя удалось повысить до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм. Мотор работает в паре только с девятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

Для сравнения, у версии с прибавкой Sport отдача составляет 456 л.с. и 700 Нм. А у Cadillac Escalade-V, который прочат потенциальной новинке в соперники, под капотом располагается турбомотор V8 объёмом 6,2 литра. Его мощность равна 691 л.с., а максимальный крутящий момент – 885 Нм.

На фото: концепт Infiniti QX80 Terrain Spec

В списке визуальных отличий концепта Infiniti QX80 Track Spec от имеющейся спортивной версии числится иной обвес по периметру кузова, включающий более крупный сплиттер в нижней части переднего бампера, увеличенные боковые юбки, массивные накладки на колёсные арки и более агрессивный диффузор с четырьмя прямоугольными патрубками выхлопной системы (по паре с каждой стороны). Шоу-кар снабдили оригинальными 24-дюймовыми колёсными дисками и тормозной системой Brembo.

Вторым концептом стал «вездеходный» Infiniti QX80 Terrain Spec. Такой внедорожник, вероятно, смог бы составить конкуренцию Lexus LX 700h Overtrail. Известно, что у такого шоу-кара увеличен дорожный просвет (на сколько именно, в компании не уточнили, у стандартной версии он равен 244 мм). Он получил палатку с выдвижным тентом на крыше, иные накладки на обоих бамперах, расширенные колёсные арки и новые колёсные диски, обутые во внедорожные шины.

Сегодня марка представила ещё кроссовер Infiniti QX65 Monograph, который дебютировал в статусе предсерийного концепта. Производитель намекнул, что серийная версия этого паркетника появится уже в ближайшие месяцы.

внедорожник концепты выставки Infiniti Infiniti QX80

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Главное - не повредить: как, зачем и когда мыть радиаторы Не нужно быть профессиональным механиком, чтобы понимать, насколько важно следить за системой охлаждения автомобиля. В этой связи у нас, как водится, две новости. Начнем с хорошей. Радиатор... 512 1 0 15.08.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и слишком горячие моторы В первой части материала о подержанной «единичке» BMW поколения F20 мы рассказали о том, что кузов, салон и даже электрика этого автомобиля пока ещё могут быть в достойном состоянии. Означа... 1118 7 1 13.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 728 3 1 11.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8492 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8067 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7261 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
16 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
14 С сердцем от Ferrari: опыт владения Maserati GranTurismo I (М145)
7 BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и сл...
Новые комментарии
Change privacy settings