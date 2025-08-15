Внедорожник Infiniti QX80 «оброс» парой концептов с приставками Track и Terrain

Японская марка Infiniti, принадлежащая компании Nissan, начала выпускать свой полноразмерный внедорожник в 2004 году, при этом изначально у него было название QX56. Модель первый раз сменила генерацию в 2010-м, а в 2014-м пережила рестайлинг, в рамках которого имя изменили на актуальное QX80. Автомобиль нынешнего третьего поколения дебютировал в марте 2024-го. Теперь бренд подготовил пару новых концептов на базе этого внедорожника.

На фото: концепт Infiniti QX80 Track Spec

Одним из концептов, подготовленных к Pebble Beach Concours d'Elegance`2025, стал Infiniti QX80 Track Spec. Если впоследствии у модели появится соответствующая спецверсия, она, вероятно, сможет побороться за клиентов с «заряженным» внедорожником Cadillac Escalade-V. Стоит отметить, что у актуального QX80 сейчас есть исполнение с названием Sport, однако «начинка» у него стандартная, а вот у Track Spec она мощнее.

Концепт оснастили модернизированной бензиновой битурбошестёркой объёмом 3,5 литра с новой системой турбонаддува и пересмотренной выхлопной системой. В результате максимальную мощность двигателя удалось повысить до 659 л.с., а крутящий момент – до 1016 Нм. Мотор работает в паре только с девятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач.

Для сравнения, у версии с прибавкой Sport отдача составляет 456 л.с. и 700 Нм. А у Cadillac Escalade-V, который прочат потенциальной новинке в соперники, под капотом располагается турбомотор V8 объёмом 6,2 литра. Его мощность равна 691 л.с., а максимальный крутящий момент – 885 Нм.

На фото: концепт Infiniti QX80 Terrain Spec

В списке визуальных отличий концепта Infiniti QX80 Track Spec от имеющейся спортивной версии числится иной обвес по периметру кузова, включающий более крупный сплиттер в нижней части переднего бампера, увеличенные боковые юбки, массивные накладки на колёсные арки и более агрессивный диффузор с четырьмя прямоугольными патрубками выхлопной системы (по паре с каждой стороны). Шоу-кар снабдили оригинальными 24-дюймовыми колёсными дисками и тормозной системой Brembo.

Вторым концептом стал «вездеходный» Infiniti QX80 Terrain Spec. Такой внедорожник, вероятно, смог бы составить конкуренцию Lexus LX 700h Overtrail. Известно, что у такого шоу-кара увеличен дорожный просвет (на сколько именно, в компании не уточнили, у стандартной версии он равен 244 мм). Он получил палатку с выдвижным тентом на крыше, иные накладки на обоих бамперах, расширенные колёсные арки и новые колёсные диски, обутые во внедорожные шины.

Сегодня марка представила ещё кроссовер Infiniti QX65 Monograph, который дебютировал в статусе предсерийного концепта. Производитель намекнул, что серийная версия этого паркетника появится уже в ближайшие месяцы.