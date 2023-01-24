Растерявший покупателей седан Infiniti Q50: очередная спецверсия вместо современного салона

Фишек совсем немного, да и новый пакет предусмотрен лишь для топовой «четырехдверки» с 405-сильным битурбированным мотором V6.

Седан Infiniti Q50 в строю с 2013 года, последнюю более-менее серьезную модернизацию он пережил в 2017-м. В Штатах, а это главный рынок для премиального суббренда Nissan, «четырехдверка» растеряла покупателей. Да, сегмент седанов в целом усыхает, клиенты переключаются на кроссоверы, но у Q50 падение оказалось совсем уж стремительным: по итогам прошлого года спрос в США рухнул почти на 66% до 4781 экземпляра. Однако Infiniti решила не тратиться ни на рестайлинг, ни на тем более новое поколение, вместо этого – очередная спецверсия.

1 / 2 2 / 2

Новый пакет называется Black Opal – в честь камня. Этот набор включает одноименный цвет кузова (металлик, который, согласно релизу, «переливается синим, зеленым и пурпурным оттенками в зависимости от освещения и угла обзора»), потемневшие эмблемы и шильдики, а также карбоновый спойлер на крышке багажника. Внутри обновок нет. К слову, интерьер Q50 давно устарел: на центральной консоли два дисплея и множество кнопок, приборы – аналоговые.



На втором фото — интерьер стандартного Infiniti Q50 (переднюю панель Black Opal компания не показала) 1 / 2 На втором фото — интерьер стандартного Infiniti Q50 (переднюю панель Black Opal компания не показала) 2 / 2

Пакет Black Opal предусмотрен только для топового седана Infiniti Q50 Red Sport 400 c 405-сильным битурбированным мотором VR30DDTT V6 3.0 (максимальный крутящий момент – 475 Нм) и усиленными тормозами. На базовой американской «четырехдверке» тот же мотор выдает 304 л.с. и 400 Нм. Коробка у модели одна – семиступенчатый «автомат», седан бывает с задним или полным приводом.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Доплата за набор Black Opal составит 2200 долларов, то есть особый Infiniti Q50 Red Sport 400 обойдется минимум в 58 700 долларов (без учета налогов и доставки). В компании заявили, что новый пакет будет лимитированным («крайне редким»), но тираж не уточнили.

