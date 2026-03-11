Возрождённый Ram ProMaster City: куча родственников и эксклюзивная начинка

Новинки ×
11.03.2026
Фургон и минивэн Ram с возрожденным именем пополнили многочисленное семейство, родоначальниками которого стали модели Citroen и Peugeot. При этом новинки американского бренда получили бензиновый турбомотор, тогда как прочие родственники представлены с дизелем или электрической установкой.

Под именем Ram ProMaster City в США прежде продавали клона Fiat Doblo. Однако на американском рынке каблучок спросом не пользовался. Так что после того, как исходник перешел в следующее поколение (и тоже перестал быть оригинальной моделью), то для Штатов такой автомобиль решили не выпускать. Но теперь ProMaster City возвращается – правда, в другом формате. Название возродили для более крупных фургона и минивэна, которые пополнили семейство K0. Эта обширная линейка, напомним, включает Citroen Jumpy/SpaceTourer, Peugeot Expert/Traveller, Opel Vivaro/Zafira, Fiat Scudo/Ulysse, Toyota Proace/Proace Verso и Iveco eJolly.

Как и прочие родственники, свежие Ram ProMaster City имеют собственное оформление передней части. В фары интегрированы «ломанные» диодные полоски ходовых огней, вдобавок оптику объединяет плашка, на которой красуется крупная надпись с названием марки, выполненная новым шрифтом. Американцам будут доступны машины длиной 5344 мм и с колесной базой 3276 мм. ProMaster City положены 17-дюймовые колеса.

Внутри фургон и вэн Ram в целом повторяют братьев. В салоне установлены виртуальная приборка диагональю 10 дюймов и аналогичного размера «парящий» планшет мультимедийной системы – это добро идет уже в базе. А всего у фургона и пассажирского варианта по две комплектации. В списке стандартного оборудования начального исполнения Tradesman также значатся: черные бамперы, цифровое салонное зеркало заднего вида, подогрев передних сидений, камера заднего вида, система автоторможения. Версия SLT – это бамперы в цвет кузова, противотуманки и беспроводная зарядка для смартфона. Опционально доступен подогрев руля. Пассажирский Ram ProMaster City по умолчанию пятиместный, за доплату можно будет заказать восьмиместный минивэн.

В США обе модификации предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.6 мощностью 169 л.с. (300 Нм). И это эксклюзив для американского рынка, ведь остальные родственники представлены с дизелем или электрической установкой. На Ram ProMaster City двигатель 1.6T сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin, привод только передний.

Заказы на фургон и минивэн начнут принимать во второй половине текущего года, но до американских дилеров машины доберутся лишь в первом квартале 2027-го. Прайс-лист пока не опубликован, при этом в Ram заявили о том, что базовый фургон будет стоить «менее 40 000 долларов» (около 3,15 млн рублей по актуальному курсу). В Штаты семейство ProMaster City будут поставлять с турецкого завода.

минивэн фургон США авторынок коммерческий транспорт новинки Ram Ram ProMaster

 

