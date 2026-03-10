Новинки ×
Кроссовер Renault Bridger для небогатых рынков: суровый облик и несколько вариантов начинки

10.03.2026

Кроссовер Renault Bridger для небогатых рынков: суровый облик и несколько вариантов начинки

Новый субкомпактный паркетник Renault дебютировал в статусе концепта. Однако уже объявлено о том, что модель доведут до конвейера, причем дизайн предвестника, скорее всего, сохранят. Производство наладят в Индии, оттуда кроссовер будут поставлять и в другие страны.

Вместе со стратегическим планом своего развития под названием futuREady компания Renault Group также представила предвестников нескольких будущих моделей. О премьере материнской марки для Европы и грядущей новинке под румынским брендом Dacia расскажем в отдельных заметках, а эту посвятим небольшому паркетнику Renault Bridger для развивающихся рынков.

В серийную модель концепт превратится в следующем году. Причем, как ожидается, товарный кроссовер если не полностью, то во многом повторит шоу-кар. Также не исключено, что конвейерному варианту оставят имя Bridger. Выпускать паркетник будут в Индии, которая и станет дебютным рынком. В местной гамме кроссовер займет нишу между Renault Kiger и Renault Duster нового поколения. С индийского завода машины станут поставлять в другие страны – скорее всего, в список войдут рынки Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

В основе Renault Bridger лежит платформа RGMP small – так в Renault теперь называют «тележку» CMF-B. Кроссовер получил нарочито брутальную внешность. У него «прямоугольный» кузов, внушительные бамперы и массивные накладки на колесных арках, распашная багажная дверь с наружной запаской. Дневные ходовые огни сделали в виде скошенных диодных полосок, аналогичный узор получили и задние фонари. Спереди вместо привычной реношной эмблемы – надпись с названием марки. Bridger «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Длина паркетника не превышает четырех метров, ведь «коротышам» в Индии положены существенные налоговые льготы. Другие габариты не привели.

Интерьер на отдельных изображениях пока не продемонстрировали. Но на одной из картинок видно, что паркетнику досталось табло. В Renault еще заявили о том, что Bridger «чрезвычайно просторный внутри», и что объем багажника составляет 400 литров.

В зависимости от рынка серийное воплощение концепта Renault Bridger будет доступно с ДВС, гибридной или полностью электрической установками. И это пока вся официальная информация.

кроссовер Индия авторынок новинки Renault Renault Bridger
Обновлено 11.03.2026
Новые комментарии
