Представлен другой новый Renault Duster: кроссовер отличился дизайном и не только

Дебютным и главным рынком для альтернативного Дастера станет Индия, где и наладят его выпуск. Там паркетник будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. Впоследствии машины индийского производства отправят на экспорт.

Еще в 2024 году компании Renault и Nissan анонсировали пару новых родственных кроссоверов, адресованных Индии. Названия машин тогда не были раскрыты, однако местные профильные медиа сразу предположили, что реношный SUV окажется следующим Duster, а вот для ниссановского паркетника, как тогда сообщалось, имя Terrano возрождать не станут. Индийцы оказались правы: свежий паркетник японского бренда назвали Tekton, его внешность рассекретили в октябре прошлого года (полноценная премьера ожидается в феврале). А сегодня в Индии состоялась презентация нового Renault Duster. Также напомним, что в этой стране присутствовал Дастер только первой генерации, тогда как на глобальном рынке сейчас представлен уже «третий» кроссовер. Для Индии паркетник будут производить локально – вместе с братом от Nissan (старые Duster и Terrano тоже делал индийский завод). Глобальный же Renault Duster выпускают в Турции.

Слева — глобальный новый Renault Duster турецкого производства, справа — модель для Индии

У нового индийского Дастера свой дизайн. Кроссоверу достались оригинальные бамперы. У фар «индийца» аналогичная форма, но диодная начинка – другая. Иными сделаны и задние фонари, вдобавок они объединены между собой светящейся полоской, а под этой линией расположена черная вставка. Наконец, спереди у индийского кросса красуется надпись с названием модели (у глобального Дастера – название марки).

Несмотря на другой облик, габариты у предназначенного для Индии Renault Duster в целом такие же, как у кроссовера турецкого производства. Длина – 4343 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1659 мм, колесная база – 2657 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне солидные 212 мм. Объем багажника – 518 литров.

Если в салоне «мирового» Дастера установлен отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, то у «индийца» тачскрин прилеплен к виртуальной приборке. Заявлено, что центральный дисплей – диагональю 10,1 дюйма, мультимедиа имеет сервисы Google, от Гугла ей достался и ассистент Gemini на базе искусственного интеллекта. В начальных версиях идет 7-дюймовый приборный экран, в дорогих комплектациях – на 10,25 дюйма.

В списке оборудования богатых исполнений индийского Renault Duster также значатся: панорамный люк, электропривод багажной двери, беспроводная площадка для зарядки смартфона, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

«Другой» новый Renault Duster предложат в трех модификациях, но, как и в случае с глобальным кроссовером, дизеля нет. Базовый индийский паркетник оснащен бензиновой турботройкой 1.0 мощностью 100 л.с. (160 Нм) и шестиступенчатой механикой. Можно будет приобрести и Duster с турбочетверкой 1.3 мощностью 160 л.с. (280 Нм), этому мотору положены 6МТ или шестиступенчатая же роботизированная коробка с двумя сцеплениями. А на вершине гаммы – гибрид Full hybrid E-Tech 160. Силовая установка почти такая же, как у аналогичных европейских Renault Captur или Renault Clio, она включает четырехцилиндровый атмосферник 1.8, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,4 кВт*ч, совокупная отдача – 160 л.с. и 172 Нм. Индийский Duster бывает только с передним приводом.

У «мирового» нового Дастера другая начинка. Такой кроссовер сейчас представлен с трехцилиндровым турбодвижком 1.0 TCe, который работает на бензине и пропане, в виде «мягкого» гибрида с турботройкой 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, а также в виде полноценного гибрида с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 и электродвигателем. Для мягкогибридного глобального кроссовера предусмотрен полный привод.

В Индии уже можно оставить заявку на Renault Duster нового поколения, но цен еще нет, в продажу паркетник поступит весной. Причем местным эксклюзивом такой Дастер все же не будет – впоследствии машины индийского производства отправят на экспорт в ЮАР и в некоторые страны Персидского залива.