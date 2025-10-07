Вместо Terrano: анонсирован глобальный кроссовер Nissan Tekton, брат Duster

Новый кроссовер индийское подразделение Nissan впервые засветило еще в прошлом году, а в начале 2025-го были опубликованы дополнительные фирменные картинки. Теперь же компания провела онлайн-презентацию, в рамках которой объявила имя паркетника и поделилась свежими изображениями. Модель назвали Tekton. Слово это «греческого происхождения», и означает оно «ремесленник» или «архитектор». Производство наладят в Индии же, однако местным эксклюзивом кроссовер не будет: как и выпускаемый там младший паркетник Magnite, новинку будут поставлять «на отдельные мировые рынки». Судя по всему, речь идет о странах Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В Nissan заявили о том, что дизайн кроссовера Tekton вдохновлен рамным внедорожником Patrol. Паркетнику достались похожие С-образные ходовые огни и внушительный передний бампер, на радиаторной решетке красуются сдвоенные хромированные плашки. Интерьер полностью еще не продемонстрировали.

А вот о чем в Nissan не сообщили, так это о том, что ближайшим родственником Tekton является Renault Duster актуального третьего поколения. Так, у машин практически идентичный профиль. Напомним, у Дастера первой генерации тоже был брат от Nissan – Terrano. Но в той же Индии тот паркетник японской марки особого успеха не снискал. Не исключено, что именно поэтому имя Terrano решили не возрождать. Также отметим, что «третий» Renault Duster еще только готовится к выходу на индийский рынок, причем у него будет свой дизайн передней части, не такой, как у глобальной модели.

О технике адресованных Индии Nissan Tekton и Renault Duster официальной информации пока нет. «Мировой» Renault Duster текущего поколения представлен с бензиновым трехцилиндровым турбомотором 1.0 TCe, который работает на бензине и пропане, в виде «мягкого» гибрида с турботройкой 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, а также в виде полноценного гибрида с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 и электродвигателем. Впрочем, у индийских паркетников может оказаться иная начинка.

Полноценную презентацию Nissan Tekton проведут в следующем году. Индийский Renault Duster могут представить до конца 2025-го.