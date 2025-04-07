Леворульный кроссовер Nissan Magnite: больше рынков

Бюджетный кроссовер Nissan стал доступен еще в одном регионе. Модель предложена с безальтернативным турбомотором, но коробку можно выбрать.

Компания Nissan продолжает расширять географию продаж компактного паркетника Magnite. Так, в марте пятидверка стала доступна жителям Ближнего Востока. А теперь она появилась и в Латинской Америке: дебютным рынком в этом регионе стала Мексика.

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Напомним, построенный на платформе CMF-A кроссовер в строю с 2020-го, его производство ведется исключительно в Индии. Nissan Magnite изначально был объявлен глобальной моделью, но до сего года машины индийской сборки поставляли только в страны с левосторонним движением. Зато новые рынки Magnite осваивает сразу в модернизированном виде: плановое обновление паркетник пережил осенью 2024-го.

Рестайлинг принес Магниту другие передний бампер и противотуманки, в фарах и задних фонарях заменили светодиодную начинку. Кроме того, у радиаторной решетки изменился рисунок. В салоне – иные материалы отделки, еще модернизировали приборку. Длина Nissan Magnite равна 3999 мм, колесная база – 2500 мм.

В странах с правосторонним движением паркетник представлен с единственным мотором – это бензиновая турботройка 1.0, на мексиканской модели она выдает 99 л.с. Но если на Ближнем Востоке Nissan Magnite доступен только с вариатором, то в Мексике еще можно выбрать кроссовер с пятиступенчатой механикой (как и в Индии). К слову, на индийском рынке Магнит также бывает с трехцилиндровым атмосферником 1.0 (72 л.с.), который работает в паре с 5МТ или роботизированной коробкой. Привод в любом случае только передний.

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В Мексике Nissan Magnite доступен в двух комплектациях (коробку можно выбрать для каждой из них) – Advance и Exclusive. В списке стандартного оборудования значатся: 16-дюймовые диски, светодиодные ДХО, мультимедиа с 8-дюймовым планшетом, климат-контроль, шесть подушек безопасности и камеры кругового обзора. Версия Exclusive – это также диодная оптика, «кожаная» обивка, атмосферная подсветка и круиз-контроль.

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Без учета акций Nissan Magnite обойдется в 388 900 – 456 900 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, более крупный паркетник Nissan Kicks предыдущего поколения с приставкой Play там стоит от 441 900 песо (1,8 млн рублей). Хотя, например, свежий кроссовер Renault Kardian дешевле Магнита – от 367 000 песо (1,5 млн рублей). Позже Nissan Magnite доберется и до других стран Латинской Америки.